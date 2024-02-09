ФИФА: Сообщения о синей карточке на топ-уровне ошибочны и преждевременны

В ФИФА отреагировали на сообщения о синей карточке.

"ФИФА хотела бы прояснить, что сообщения о так называемой "синей карточке" на топ-уровнях футбола являются ложными и преждевременными.

Любые подобные испытания, если они будут реализованы, должны ограничиваться ответственным тестированием на низших уровнях.

ФИФА будет придерживаться этой позиции при обсуждении вопроса на годовом общем собрании IFAB 2 марта", - указано в сообщении организации.