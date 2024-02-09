ФИФА: Сообщения о синей карточке на топ-уровне ошибочны и преждевременны
Организация считает, что должно быть тестирование на более низких уровнях
В ФИФА отреагировали на сообщения о синей карточке.
"ФИФА хотела бы прояснить, что сообщения о так называемой "синей карточке" на топ-уровнях футбола являются ложными и преждевременными.
Любые подобные испытания, если они будут реализованы, должны ограничиваться ответственным тестированием на низших уровнях.
ФИФА будет придерживаться этой позиции при обсуждении вопроса на годовом общем собрании IFAB 2 марта", - указано в сообщении организации.
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Источник:fifamedia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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