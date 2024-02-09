Китайские СМИ обвинили Лионеля Месси в попытке унизить Гонконг и Пекин

Китайские средства массовой информации обвинили нападающего "Интер" Майами Лионеля Месси в попытке унизить Пекин. Напомним, аргентинец не принял участия в товарищеском матче американской команды со сборной Гонконга (4:1).

"Одна из теорий заключается в том, что действия Месси политически мотивированы, поскольку Гонконг хотел стимулировать экономику с помощью этого события (матча с "Интер" Майами) и что внешние силы намеренно хотели унизить Гонконг этим инцидентом. Эту гипотезу нельзя исключать", - сказано в национальных китайских СМИ.

Напомним, что отсутствие Месси на поле в товарищеском матче вызвало массовое недовольство со стороны фанатов, а также представителей государственных структур Гонконга и Китая. Болельщики освистали аргентинца, а также нападающего Луиса Суареса, который также не появился на поле.