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Китайские СМИ обвинили Лионеля Месси в попытке унизить Гонконг и Пекин

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Аргентинец не принял участия в товарищеском матче со сборной Гонконга

Китайские СМИ обвинили Лионеля Месси в попытке унизить Гонконг и Пекин

Getty Images/Global Images Ukraine

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Китайские средства массовой информации обвинили нападающего "Интер" Майами Лионеля Месси в попытке унизить Пекин. Напомним, аргентинец не принял участия в товарищеском матче американской команды со сборной Гонконга (4:1).

"Одна из теорий заключается в том, что действия Месси политически мотивированы, поскольку Гонконг хотел стимулировать экономику с помощью этого события (матча с "Интер" Майами) и что внешние силы намеренно хотели унизить Гонконг этим инцидентом. Эту гипотезу нельзя исключать", - сказано в национальных китайских СМИ.

Напомним, что отсутствие Месси на поле в товарищеском матче вызвало массовое недовольство со стороны фанатов, а также представителей государственных структур Гонконга и Китая. Болельщики освистали аргентинца, а также нападающего Луиса Суареса, который также не появился на поле.

Читайте также Месси опубликовал пост, в котором объяснил свое отсутствие на поле в матче с Гонконгом
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Лионель Месси
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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Algrab (Костопiль)
09.02.2024 в 11:19
Та ні, ви що....Це все Перес з Кріштіану порєшав....Не вірите- запитайте у Монреальського Оленя...
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Комментарии 1
Algrab (Костопiль)
09.02.2024 в 11:19
Та ні, ви що....Це все Перес з Кріштіану порєшав....Не вірите- запитайте у Монреальського Оленя...
Ответить
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