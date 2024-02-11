Старый-добрый Подольский. ВИДЕО, как Лукас разрядил свою пушку в матче чемпионата Польши

Немецкий футболист с польскими корнями Лукас Подольский представляет "Гурник" из города Забже. Во вчерашнем поединке Экстраклясы против “Пяста Гливице” он отметился классическим для себя молодого пушечным голом.

В тот момент счет был уже 2:0 в пользу его команды. Подольский на 65 минуте забил еще один гол "Гурника", попав под перекладину мощным ударом с дальней дистанции.

*Момент с голом Лукаса начнется автоматически (2:23).

Это уже третий гол в текущем чемпионате для 38-летнего капитана. Его контракт с “Гурником” рассчитан до 30 июня 2025 года. К этому моменту Подольскому уже исполнится 40.

Напомним, что ранее воспитанник "Кельна" выступал непосредственно за первую команду "козлов", а также в составах "Баварии", "Арсенала", "Интера", "Галатасарая", "Антальяспора", "Висел Кобе". Кроме этого, он провел 130 матчей в составе сборной Германии, отличившись 49 голами и 31 ассистом.