Старый-добрый Подольский. ВИДЕО, как Лукас разрядил свою пушку в матче чемпионата Польши
Да, нападающий все еще выступает в свои 38
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий футболист с польскими корнями Лукас Подольский представляет "Гурник" из города Забже. Во вчерашнем поединке Экстраклясы против “Пяста Гливице” он отметился классическим для себя молодого пушечным голом.
В тот момент счет был уже 2:0 в пользу его команды. Подольский на 65 минуте забил еще один гол "Гурника", попав под перекладину мощным ударом с дальней дистанции.
*Момент с голом Лукаса начнется автоматически (2:23).
Это уже третий гол в текущем чемпионате для 38-летнего капитана. Его контракт с “Гурником” рассчитан до 30 июня 2025 года. К этому моменту Подольскому уже исполнится 40.
Напомним, что ранее воспитанник "Кельна" выступал непосредственно за первую команду "козлов", а также в составах "Баварии", "Арсенала", "Интера", "Галатасарая", "Антальяспора", "Висел Кобе". Кроме этого, он провел 130 матчей в составе сборной Германии, отличившись 49 голами и 31 ассистом.
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