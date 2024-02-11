  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Шесть клубов из АПЛ попали в топ-10 по стоимости состава команды

Общие новости
Обновлено

Кто же попал в список?

Шесть клубов из АПЛ попали в топ-10 по стоимости состава команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

6 клубов из АПЛ попали в топ-10 по стоимости состава команды по данным статистического портала Transfermarkt.

Первую строчку занимает "Манчестер Сити". Их текущая общая стоимость игроков составляет 1.26 млрд евро. Вторая позиция за "Арсеналом" - их состав оценен в 1.12 млрд. Третьими в списке идет клуб из Ла Лиги — мадридский "Реал". Стоимость их ростера составляет 1.04 млрд. Также отметку со стоимостью в 1 млрд удалось пересечь парижскому "ПСЖ". Стоимость - 1.03 млрд евро. Мюнхенская "Бавария" открывает список тех, чей состав стоит меньше 10-значного числа. 976,45 - именно в такую сумму Transfermarkt оценил игроков немецкого коллектива.

Список топ-10:

1. "Манчестер Сити" - 1.26 млрд
2. "Арсенал" - 1.12
3. "Реал" - 1.04
4. "ПСЖ" - 1.03
5. "Бавария" - 976 млн
6. "Челси" - 948
7. "Ливерпуль" - 868
8. "Барселона" - 863
9. "Тоттенхэм" - 761
10. "Манчестер Юнайтед" - 735

11 и 12 место занимают также коллективы из АПЛ - "Ньюкасл" и "Астон Вилла" оценены в 638 и 620 млн евро соответственно.

По теме
yellow-arrow
В матче словенской лиги вратаря заменили на 10-й секунде. Всё из-за правил турнира
yellow-arrow
Только недавно выиграл Лигу Европы. Испанский тренер официально возглавил Олимпиакос
yellow-arrow
Старый-добрый Подольский. ВИДЕО, как Лукас разрядил свою пушку в матче чемпионата Польши
Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Барселона Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен transfermarkt
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
transfermarkt.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости