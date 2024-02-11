Шесть клубов из АПЛ попали в топ-10 по стоимости состава команды
Кто же попал в список?
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6 клубов из АПЛ попали в топ-10 по стоимости состава команды по данным статистического портала Transfermarkt.
Первую строчку занимает "Манчестер Сити". Их текущая общая стоимость игроков составляет 1.26 млрд евро. Вторая позиция за "Арсеналом" - их состав оценен в 1.12 млрд. Третьими в списке идет клуб из Ла Лиги — мадридский "Реал". Стоимость их ростера составляет 1.04 млрд. Также отметку со стоимостью в 1 млрд удалось пересечь парижскому "ПСЖ". Стоимость - 1.03 млрд евро. Мюнхенская "Бавария" открывает список тех, чей состав стоит меньше 10-значного числа. 976,45 - именно в такую сумму Transfermarkt оценил игроков немецкого коллектива.
Список топ-10:
1. "Манчестер Сити" - 1.26 млрд
2. "Арсенал" - 1.12
3. "Реал" - 1.04
4. "ПСЖ" - 1.03
5. "Бавария" - 976 млн
6. "Челси" - 948
7. "Ливерпуль" - 868
8. "Барселона" - 863
9. "Тоттенхэм" - 761
10. "Манчестер Юнайтед" - 735
11 и 12 место занимают также коллективы из АПЛ - "Ньюкасл" и "Астон Вилла" оценены в 638 и 620 млн евро соответственно.
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