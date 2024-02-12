Футболиста убило молнией во время матча в Индонезии
Трагический инцидент
Скриншот
В Индонезии во время товарищеского матча молния ударила в одного из футболистов, сообщает TV Azteca. Трагедия произошла в субботу, 10 февраля в Бандунге на стадионе "Силиванги".
Команда футболиста-любителя Септиана Рахараджа прибыла туда, чтобы сыграть с местным клубом. Отмечается, что в тот день небо было пасмурным, однако дождя не было.
В сети опубликовали видео, на которое попал момент удара молнии – это произошло во втором тайме игры. Рахараджа упал сразу после удара, к нему бросились другие футболисты. Мужчину доставили в больницу, однако он не выжил. Погибшему было 30 лет.
This happened during a football match in Indonesia ???????? pic.twitter.com/JHdzafaUpV— Githii (@githii) February 11, 2024
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