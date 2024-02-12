Месси рассказал, что почувствовал в момент, когда Мбаппе сравнял счет в финале ЧМ

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих эмоциях во время финального матча чемпионата мира в Катаре, а именно в тот момент, когда нападающий французской сборной Килиан Мбаппе на 118-й минуте сравнял счет, переведя игру в серию пенальти.

"Когда Мбаппе сравнял счет, говорил ли я себе, что моя мечта снова ускользнет? Нет, со мной такого никогда не случалось. Мы были по-настоящему уверены в себе. Внутри я был убежден, что мы станем чемпионами мира независимо от того, что произойдет", - цитирует Месси Barça Worldwide.

Напомним, в финале чемпионата мира Аргентина переиграла Францию в серии послематчевых пенальти. Основное время матча и овертайм завершились вничью. Мбаппе записал в свой актив хет-трик, а Месси отметился дублем. Еще один мяч на счету Анхеля Ди Марии.