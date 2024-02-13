Победа Динамо на сборах, комментаторы для УПЛ ТВ, Мудрик на скамейке Челси. Главные новости за 11 февраля

UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, одиннадцатое февраля

Киевское "Динамо" на зимних сборах провело очередной спарринг. На этот раз соперником команды Александра Шовковского была латвийская РФШ. Поединок удалось свести к победе благодаря голу с пенальти от Николая Шапаренко. В то же время, "Динамо" оказалось под угрозой потери Виталия Буяльского, который травмировался. Серьезность повреждения полузащитника будет определена позже.

С первого весеннего тура УПЛ, как известно, трансляции матчей будут организованы в один отдельный пул с большинством участников (13). Инсайдер Виктор Вацко рассказал о том, кто будет комментировать матчи и вести сопутствующие студии: Виталий Волочай, Владислав Шалота, Роман Бебех, Михаил Спиваковский, Андрей Столярчук и Максим Гиленко. Также сообщается о возможности расширения этого списка.

"Челси" сыграл свой матч чемпионата Англии не на выходных, а в понедельник. "Синие" противостояли "Кристал Пэлэсу". В основном составе команды Маурисио Почеттино не вышел украинский легионер Михаил Мудрик. Он начал матч на скамейке запасных - там его и закончил. "Челси" в итоге победил со счетом 3:1. Голы забивали дважды Галлахер (47, 90+1) и Фернандес (90+4).

В мире продолжается отбор на футбольный олимпийский турнир. Известны уже двенадцать из шестнадцати участников. Восемь из этих двенадцати являются потенциальными соперниками сборной Украины на групповом этапе. Последними к этому списку присоединились две сборные из зоны КОНМЕБОЛ – Аргентина и Парагвай. Примечательно, что они оставили за бортом Бразилию, которая не отобралась на Олимпийские Игры впервые с 2004-го года.

Хави Эрнандес официально объявил о том, что по окончанию сезона уйдет из "Барселоны". Однако отставка может случиться даже раньше. Как сообщают источники, тренер может потерять свою должность посреди сезона – если не пройдет "Наполи" в 1/8-ой финала Лиги чемпионов.

Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко полностью восстановился после травмы. Украинец вернулся к тренировкам с мячом в общей группе. Несколько дней тренировочного сбора Андрей пропустил из-за простуды.

В октябре прошлого года Ярмоленко перенес операцию на колене. Хирургическое вмешательство было проведено в Барселоне. В текущем сезоне вингер сыграл 9 матчей за киевлян во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассит.