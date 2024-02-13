Бывший полузащитник Зари перешел в Ордабасы
Хорват пополнил команду
Фото: cfr1907.ro
Хорватский полузащитник ЧФР Клуж Ловро Цвек продолжит карьеру в Казахстане.
28-летний игрок перешел в "Ордабасы". Трансфер состоялся на правах свободного агента. Срок действия контракта неизвестен.
Цвек выступал за румынскую команду с марта 2022 года. За это время он сыграл 77 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Также стоит заметить, что с января 2020 по март 2022 Ловро защищал цвета луганской "Зари".
Напомним, в составе "Ордабасы" играют украинцы Евгений Макаренко и Артем Беседин, к которым на днях присоединился Игорь Пластун.
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Источник:cfr1907.ro
Опубликовал: Алина Ерофеева
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13.02.2024 в 09:03
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