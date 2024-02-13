  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Бывший полузащитник Зари перешел в Ордабасы

Общие новости

Хорват пополнил команду

Бывший полузащитник Зари перешел в Ордабасы

Фото: cfr1907.ro

Новина українською

Хорватский полузащитник ЧФР Клуж Ловро Цвек продолжит карьеру в Казахстане.

28-летний игрок перешел в "Ордабасы". Трансфер состоялся на правах свободного агента. Срок действия контракта неизвестен.

Цвек выступал за румынскую команду с марта 2022 года. За это время он сыграл 77 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Также стоит заметить, что с января 2020 по март 2022 Ловро защищал цвета луганской "Зари".

Напомним, в составе "Ордабасы" играют украинцы Евгений Макаренко и Артем Беседин, к которым на днях присоединился Игорь Пластун.

Читайте такжеОрдабасы на сборах сыграет против клуба из России. Один игрок с украинскими корнями попал в старт
По теме
yellow-arrow
Победа Динамо на сборах, комментаторы для УПЛ ТВ, Мудрик на скамейке Челси. Главные новости за 11 февраля
yellow-arrow
Месси рассказал, что почувствовал в момент, когда Мбаппе сравнял счет в финале ЧМ
yellow-arrow
Тьерри Анри: Отказался от соцсетей из-за травли темнокожих футболистов АПЛ
Клуж Ордабасы (Шымкент) Ловро Цвек
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
cfr1907.ro
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Кокс11 (Харьков)
13.02.2024 в 09:03
Легенда Зорі Як він відривав ноги супротивникам!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Кокс11 (Харьков)
13.02.2024 в 09:03
Легенда Зорі Як він відривав ноги супротивникам!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости