Бывший полузащитник Зари перешел в Ордабасы

Хорватский полузащитник ЧФР Клуж Ловро Цвек продолжит карьеру в Казахстане.

28-летний игрок перешел в "Ордабасы". Трансфер состоялся на правах свободного агента. Срок действия контракта неизвестен.

Цвек выступал за румынскую команду с марта 2022 года. За это время он сыграл 77 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Также стоит заметить, что с января 2020 по март 2022 Ловро защищал цвета луганской "Зари".

Напомним, в составе "Ордабасы" играют украинцы Евгений Макаренко и Артем Беседин, к которым на днях присоединился Игорь Пластун.