Роналду догнал Месси по голам без учета пенальти

Я вижу Алень - гробик выполз из клетки и зовет кого-то из своих для общения. Не буду мешать идиотам, скажу лишь, что ни при каких обстоятельствах чемпионат верблюдов не приравнивается к ведущим ТОП чемпионатов европейских стран. Именно поэтому, очередная попытка усадить португальскую нюню на один трон к великому Месси полностью и безоговорочно провалилась. И да, не забывайте, великий Лео Месси - Чемпион Мира!!! А любитель швырять капитанские повязки - нет!