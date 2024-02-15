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Роналду догнал Месси по голам без учета пенальти

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Криштиану забил 713-й гол без учета пенальти

Роналду догнал Месси по голам без учета пенальти

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по голам без учета пенальти.

Форвард принес "Аль-Насру" победу со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии против "Аль-Фейхи".

Роналду забил 713-й гол за карьеру без учета пенальти и сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси. Всего на счету португальца 874 мяча в 1205 матчах, у аргентинца 821 гол в 1047 играх.

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Лионель Месси Криштиану Роналду
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1 голосов
Источник:
mvsrapp
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.02.2024 в 11:54
Я вижу Алень - гробик выполз из клетки и зовет кого-то из своих для общения. Не буду мешать идиотам, скажу лишь, что ни при каких обстоятельствах чемпионат верблюдов не приравнивается к ведущим ТОП чемпионатов европейских стран. Именно поэтому, очередная попытка усадить португальскую нюню на один трон к великому Месси полностью и безоговорочно провалилась. И да, не забывайте, великий Лео Месси - Чемпион Мира!!! А любитель швырять капитанские повязки - нет!
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Комментарии 3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.02.2024 в 11:54
Я вижу Алень - гробик выполз из клетки и зовет кого-то из своих для общения. Не буду мешать идиотам, скажу лишь, что ни при каких обстоятельствах чемпионат верблюдов не приравнивается к ведущим ТОП чемпионатов европейских стран. Именно поэтому, очередная попытка усадить португальскую нюню на один трон к великому Месси полностью и безоговорочно провалилась. И да, не забывайте, великий Лео Месси - Чемпион Мира!!! А любитель швырять капитанские повязки - нет!
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0
2
Algrab (Костопiль)
15.02.2024 в 15:42
Оленю, ти мене розчарував...А де про Переса?
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Algrab (Костопiль)
15.02.2024 в 10:30
Оленю, вилазь...Розкажи правду- матку про вялікого Меську та проплаченого Пересом КР...
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