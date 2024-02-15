Роналду догнал Месси по голам без учета пенальти
Криштиану забил 713-й гол без учета пенальти
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по голам без учета пенальти.
Форвард принес "Аль-Насру" победу со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии против "Аль-Фейхи".
Роналду забил 713-й гол за карьеру без учета пенальти и сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси. Всего на счету португальца 874 мяча в 1205 матчах, у аргентинца 821 гол в 1047 играх.
Messi Ronaldo— MessivsRonaldo.app (@mvsrapp) February 14, 2024
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Scoring 713 non-penalty goals pic.twitter.com/iWA8ad0tlc
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Источник:mvsrapp
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.02.2024 в 11:54
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