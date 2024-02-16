Шахтер играет вничью, Трубин побеждает, у Ворсклы новый игрок, а у Кристал Пэлас – новый тренер. Главные новости за 15 февраля

Вчера в немецком Гамбурге прошел первый матч плей-офф раунда Лиги Европы, в котором встретились донецкий "Шахтер" и "Марсель". Матч выдался достаточно интересным и "горняков" точно стоит похвалить, несмотря на то, что они дважды за матч отставали в счете. В середине второго тайма голом отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, на этот гол номинальные хозяева ответили взятием ворот от Николая Матвиенко.

И когда казалось, что "Марсель" вырывает сложную победу голом на последних минутах от Ндиайе, уже в компенсированное арбитром время за "Шахтер" отличился Эгиналду. Счет 2:2 и шансы на проход дальше остаются, все решится на "Велодроме".

Еще одно украинско-французское противостояние. Вот только на этот раз Украину представляла не целая команда, а лишь один футболист. Анатолий Трубин вышел в стартовом составе португальского коллектива на эту встречу и, к большому сожалению, не смог покинуть поле без пропущенного гола. Дублем за лиссабонцев отметился Анхель Ди Мария, между его двумя голами (последний которых состоялся за считанные секунды до финального свистка) гол в ворота Трубина отправил Деслер. Итоговая непростая победа "Бенфики", ответный матч состоится во Франции.

Вчера прошел товарищеский матч между украинской "Олександрией", которую возглавляет Руслан Ротань и действующим лидером чемпионата Армении "Пюником". Это был последний спарринг команды в рамках турецких сборов. Командам удалось забить сразу 5 голов, три из которых были на счету у украинского коллектива. итоговая победа 3:2 и приятные эмоции накануне возобновления чемпионата Украины.

"Ворскла" приобрела албанского защитника Сильвио Вокрри, сообщает официальная пресс-служба команды в Instagram. 22-летний правый латераль, который также успешно может сыграть на фланге в полузащите, поставил свою подпись под контрактом с полтавским клубом, срок действия которого стороны пока не разглашают. Уокрри выбрал себе футболку с 21-м номером.

Бывший тренер "Айнтрахта" и "Вольфсбурга" Оливер Гласнер близок к тому, чтобы возглавить "Кристал Пэлас". По данным журналиста Фабрицио Романо, руководство лондонского клуба встретилось со специалистом сегодня для согласования всех деталей контракта. Отмечается, что сам Гласнер очень заинтересован в получении этой работы. Кроме того, также сейчас ведутся переговоры о разрыве соглашения с нынешним наставником "орлов" Роем Ходжсоном.

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи подтвердил, что Килиан Мбаппе решил покинуть клуб в конце этого сезона. По информации Фабрицио Романо, 25-летний форвард объявил, что летом покинет французский клуб как свободный агент. Но условия его отъезда из Парижа еще не согласованы.

Мадридский "Реал" продолжает работать над сделкой с Мбаппе с полной уверенностью, что сможет ее осуществить. Ожидается, что контракт вскоре будет подписан.