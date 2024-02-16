Состав МЮ в конце прошлого сезона - самый дорогой в истории футбола

У "Манчестер Юнайтед" был самый дорогой состав в истории.

Согласно отчету УЕФА, совокупная трансферная стоимость игроков "Юнайтед" по состоянию на конец прошлого сезона составила 1,422 млрд евро. При подсчетах не учитывались трансферы, оформленные в прошлое летнее трансферное окно - тогда к манкунианцам присоединились Расмус Хойлунд, Мейсон Маунт и Андре Онана.

"Манчестер Юнайтед" побил рекорд "Реала" - в 2020 финансовом году состав мадридцев стоил 1,332 млрд евро.

Топ-20 клубов по затратам на трансферы игроков (по состоянию на 2023 год) выглядит следующим образом :