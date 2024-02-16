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Состав МЮ в конце прошлого сезона - самый дорогой в истории футбола

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Клуб побил рекорд Реала

Состав МЮ в конце прошлого сезона - самый дорогой в истории футбола

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У "Манчестер Юнайтед" был самый дорогой состав в истории.

Согласно отчету УЕФА, совокупная трансферная стоимость игроков "Юнайтед" по состоянию на конец прошлого сезона составила 1,422 млрд евро. При подсчетах не учитывались трансферы, оформленные в прошлое летнее трансферное окно - тогда к манкунианцам присоединились Расмус Хойлунд, Мейсон Маунт и Андре Онана.

"Манчестер Юнайтед" побил рекорд "Реала" - в 2020 финансовом году состав мадридцев стоил 1,332 млрд евро.

Топ-20 клубов по затратам на трансферы игроков (по состоянию на 2023 год) выглядит следующим образом:

  • 1. "Манчестер Юнайтед" - 1,422 млрд евро
  • 2. "Манчестер Сити" - 1,286 млрд.
  • 3. "Челси" - 1,084 млрд.
  • 4. "Реал" - 1,031 млрд.
  • 5. "ПСЖ" - 938 млн
  • 6. "Ливерпуль" - 905 млн
  • 7. "Арсенал" - 890 млн
  • 8. "Ювентус" - 769 млн
  • 9. "Тоттенхэм" - 666 млн.
  • 10. "Интер" - 589 млн.
  • 11. "Барселона" - 576 млн
  • 12. "Ньюкасл" - 543 млн
  • 13. "Бавария" - 534 млн
  • 14. "РБ Лейпциг" - 506 млн
  • 15. "Астон Вилла" - 500 млн
  • 16. "Наполи" - 445 млн
  • 17. "Вест Хэм" - 443 млн
  • 18. "Атлетико" - 431 млн
  • 19. "Боруссия" Дортмунд - 390 млн
  • 20. "Милан" - 336 млн.
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Источник:
uefa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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