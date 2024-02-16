Состав МЮ в конце прошлого сезона - самый дорогой в истории футбола
Клуб побил рекорд Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
У "Манчестер Юнайтед" был самый дорогой состав в истории.
Согласно отчету УЕФА, совокупная трансферная стоимость игроков "Юнайтед" по состоянию на конец прошлого сезона составила 1,422 млрд евро. При подсчетах не учитывались трансферы, оформленные в прошлое летнее трансферное окно - тогда к манкунианцам присоединились Расмус Хойлунд, Мейсон Маунт и Андре Онана.
"Манчестер Юнайтед" побил рекорд "Реала" - в 2020 финансовом году состав мадридцев стоил 1,332 млрд евро.
Топ-20 клубов по затратам на трансферы игроков (по состоянию на 2023 год) выглядит следующим образом:
- 1. "Манчестер Юнайтед" - 1,422 млрд евро
- 2. "Манчестер Сити" - 1,286 млрд.
- 3. "Челси" - 1,084 млрд.
- 4. "Реал" - 1,031 млрд.
- 5. "ПСЖ" - 938 млн
- 6. "Ливерпуль" - 905 млн
- 7. "Арсенал" - 890 млн
- 8. "Ювентус" - 769 млн
- 9. "Тоттенхэм" - 666 млн.
- 10. "Интер" - 589 млн.
- 11. "Барселона" - 576 млн
- 12. "Ньюкасл" - 543 млн
- 13. "Бавария" - 534 млн
- 14. "РБ Лейпциг" - 506 млн
- 15. "Астон Вилла" - 500 млн
- 16. "Наполи" - 445 млн
- 17. "Вест Хэм" - 443 млн
- 18. "Атлетико" - 431 млн
- 19. "Боруссия" Дортмунд - 390 млн
- 20. "Милан" - 336 млн.
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Источник:uefa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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