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18-летний украинский футзалист погиб на войне против России

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Вечная память герою!

18-летний украинский футзалист погиб на войне против России

Фото: УАФ

Новина українською

18-летний воспитанник львовского футзала Богдан Козак отдал свою жизнь, защищая Украину от российских оккупантов. Он погиб на Авдеевском направлении.

Козак был выпускником львовской СОШ №27 имени героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого. В 2020-2023 годах парень учился во Львовском высшем профессиональном училище пищевых технологий по профессии "Повар, официант".

Также он занимался футзалом. Перед вступлением в ряды Сил обороны, парень выступал за КИВС "Клуб Игровых Видов Спорта". Был призером чемпионата Украины и Кубка страны по футзалу.

В 2023-м году Богдан подписал контракт с третьей отдельной штурмовой бригадой Сухопутных войск ВСУ.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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JudgeDredd (Киев)
16.02.2024 в 18:47
Царство Небесне..........
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Комментарии 2
JudgeDredd (Киев)
16.02.2024 в 18:47
Царство Небесне..........
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0
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avatar
Spokoyno (Київ)
16.02.2024 в 15:39
СЛАВА та глибока шана ГЕРОЮ! Саме завдячуючи таким ОСОБИСТОСТЯМ рашисти "не влаштовують Бучу" на більший частині нашої країни!
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