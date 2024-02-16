18-летний украинский футзалист погиб на войне против России

18-летний воспитанник львовского футзала Богдан Козак отдал свою жизнь, защищая Украину от российских оккупантов. Он погиб на Авдеевском направлении.

Козак был выпускником львовской СОШ №27 имени героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого. В 2020-2023 годах парень учился во Львовском высшем профессиональном училище пищевых технологий по профессии "Повар, официант".

Также он занимался футзалом. Перед вступлением в ряды Сил обороны, парень выступал за КИВС "Клуб Игровых Видов Спорта". Был призером чемпионата Украины и Кубка страны по футзалу.

В 2023-м году Богдан подписал контракт с третьей отдельной штурмовой бригадой Сухопутных войск ВСУ.