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У 39-летнего Роналду 21+9 по системе "гол+пас" в 19 матчах саудовской лиги

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Форвард лидирует в гонке бомбардиров

У 39-летнего Роналду 21+9 по системе "гол+пас" в 19 матчах саудовской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду совершил 30 результативных действий в текущем чемпионате.

Форвард "Аль-Насра" открыл счет на 17-й минуте игры с "Аль-Фатехом" (2:1) в 20-м туре высшей лиги Саудовской Аравии. Этот гол стал для португальца 21-м за 19 игр. Также на его счету 9 результативных передач.

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Роналду лидирует в списке бомбардиров чемпионата, а также занимает первое место по очкам, набранным по системе "гол+пас". Отметим, что следом идет Александар Митрович из "Аль-Хиляля", у которого 17 голов и 4 ассиста в 17 матчах.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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