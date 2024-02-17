У 39-летнего Роналду 21+9 по системе "гол+пас" в 19 матчах саудовской лиги
Форвард лидирует в гонке бомбардиров
Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду совершил 30 результативных действий в текущем чемпионате.
Форвард "Аль-Насра" открыл счет на 17-й минуте игры с "Аль-Фатехом" (2:1) в 20-м туре высшей лиги Саудовской Аравии. Этот гол стал для португальца 21-м за 19 игр. Также на его счету 9 результативных передач.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Роналду лидирует в списке бомбардиров чемпионата, а также занимает первое место по очкам, набранным по системе "гол+пас". Отметим, что следом идет Александар Митрович из "Аль-Хиляля", у которого 17 голов и 4 ассиста в 17 матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шовковский пригласил Мирчу Луческу на сборы Динамо Киева. Известны подробности
- "Навальный погиб, как герой": экс-футболист сборной Украины сделал противоречивую публикацию
- Украинские Силы Обороны уничтожили за утро три российских истребителя
- Лунин тащит Реал, Сити бьет датчан, новые проблемы Довбика. Главные новости за 13 февраля
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн