Бензема вернули в команду. Француз играет первый матч в году
Возобновил выступления за саудитов
Getty Images/Global Images Ukraine
Портал RMC SPORT сообщил, что нападающий Карим Бензема вернулся в общую группу футболистов "Аль-Иттихада".
А уже сегодня француз попал в основной состав команды на матч против "Аль-Рияда". Это его первая игра в 2024 году.
Starting lineup x AlRiyadh ????⚫️ pic.twitter.com/MDRCSnxTBR— Ittihad Club (@ittihad_en) February 18, 2024
Напомним, что французский нападающий был отстранен от команды из-за того, что несвоевременно вернулся из отпуска. Кроме этого, сообщалось о конфликте игрока с главным тренером и игнорировании последних тренировок "Аль-Иттихада" в конце прошлого года.
За саудовский клуб Бензема сыграл 20 матчей, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.
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