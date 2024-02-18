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Бензема вернули в команду. Француз играет первый матч в году

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Возобновил выступления за саудитов

Бензема вернули в команду. Француз играет первый матч в году

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Портал RMC SPORT сообщил, что нападающий Карим Бензема вернулся в общую группу футболистов "Аль-Иттихада".

А уже сегодня француз попал в основной состав команды на матч против "Аль-Рияда". Это его первая игра в 2024 году.

Напомним, что французский нападающий был отстранен от команды из-за того, что несвоевременно вернулся из отпуска. Кроме этого, сообщалось о конфликте игрока с главным тренером и игнорировании последних тренировок "Аль-Иттихада" в конце прошлого года.

За саудовский клуб Бензема сыграл 20 матчей, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.

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Карим Бензема Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
RMC SPORT
Опубликовал: Виктор Иванчук
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