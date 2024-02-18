Бензема вернули в команду. Француз играет первый матч в году

Портал RMC SPORT сообщил, что нападающий Карим Бензема вернулся в общую группу футболистов "Аль-Иттихада".

А уже сегодня француз попал в основной состав команды на матч против "Аль-Рияда". Это его первая игра в 2024 году.

Starting lineup x AlRiyadh ????⚫️ pic.twitter.com/MDRCSnxTBR — Ittihad Club (@ittihad_en) February 18, 2024

Напомним, что французский нападающий был отстранен от команды из-за того, что несвоевременно вернулся из отпуска. Кроме этого, сообщалось о конфликте игрока с главным тренером и игнорировании последних тренировок "Аль-Иттихада" в конце прошлого года.

За саудовский клуб Бензема сыграл 20 матчей, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.