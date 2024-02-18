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Фанаты польского клуба вывесили флаг московского ЦСКА во время матча чемпионата

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Не все болельщики это поддержали

Фанаты польского клуба вывесили флаг московского ЦСКА во время матча чемпионата

Фото: з вільних джерел

Новина українською

Сегодня во время лодзского дерби между "ЛСК" и "Видзевом" в чемпионате Польши был замечен флаг российского футбольного клуба "ЦСКА". Его держали фанаты "Видзева". Комментатор Мацей Щесневский в своем твиттер-аккаунте опубликовал фото, как болельщики гостевого сектора вывесили флаг.

Однако не всем болельщикам понравилась данная акция. Некоторые из них выразили недовольство увиденным, один из них написал "Если бы я там стоял, то эту российскую тряпку разорвали бы в мгновение ока".

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Источник:
x.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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