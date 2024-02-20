Зрители возвращаются на трибуны УПЛ, Довбик и Цыганков снова вместе в старте. Главные новости за 19-е февраля

UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, 19-е февраля

Ранее стало известно о том, что ровенский "Верес" допустит зрителей на трибуны своего стадиона. Также над решением относительно зрителей работает "Минай". Уже официально известно также, что с болельщиками свои домашние матчи будут проводить "Полесье", "Рух" и ЛНЗ. Всюду будет ограниченное количество зрителей – с привязкой к вместимости укрытий.

В "Днепре-1" тоже думают над допуском зрителей, но пока не могут определиться с количеством, ведь возле стадиона нет хранилищ.

"Жирона" провела свой матч 25-го тура чемпионата Испании – каталонцы продолжают погоню за "Реалом", который накануне потерял очки с "Райо Вальекано". В основу "Жироны" вернулись оба украинца – Виктор Цыганков и Артем Довбык. Они вышли на игру с первых минут. В итоге Виктор Цыганков отметился результативным ударом, но это не помогло "Жироне" взять очки - поражение 2:3.

В АПЛ также был сыгран в понедельник один матч. "Эвертон" на своем поле принимал "Кристал Пэлас". Игра началась в 22:00, в основном составе "ирисок" появился украинский легионер, левый защитник Виталий Миколенко. В итоге он отыграл все регламентированное время. "Эвертон" не смог одержать победу - ничья 1:1.

Екатерина Монузль может возглавить судейский комитет УАФ. Об этом сообщил блогер-инсайдер Виктор Вацко. Решение может быть принято на ближайшем Исполкоме УАФ. В то же время, сообщается, что контракт с Лучано Лучи и Николой Рицолли, которые сейчас руководят комитетом, продлен не будет. Итальянцы имеют контракт до конца текущего сезона.

В восемнадцатом туре УПЛ между собой сыграют "Металлист 1925" и "Динамо". Формальными хозяевами поединка будут харьковчане. Однако фактически игра состоится на территории киевского клуба – на его домашнем стадионе имени Валерия Лобановского. Такое решение связано с договоренностью двух клубов. "Металлист 1925" свои домашние матчи проводит на стадионе "Левый Берег", но арена пока не готова к большому футболу.

В понедельник, восемнадцатого февраля, одесский "Черноморец" провел очередной спарринг в рамках подготовки к весенней части сезона-2023/24. На клубной базе в Совиньоне "моряки" встречались с местной любительской командой "Южная Пальмира", которую возглавляет бывший игрок луганской "Зари", "Черноморца" и симферопольской "Таврии" Илья Галюза. Матч закончился победой "моряков" со счетом 1:0. Это был последний спарринг этой зимы не только для одесситов, но и для всех украинских клубов. В пятницу уже возобновится чемпионат.