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FourFourTwo назвал лучшего крайнего защитника в истории футбола

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Брались во внимание все футбольные эпохи

FourFourTwo назвал лучшего крайнего защитника в истории футбола

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Британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 32-х лучших крайних защитников за всю историю футбола.

Первое место занял легенда "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини.

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. Паоло Мальдини

2. Роберто Карлос

3. Карлос Альберто

4. Дани Алвес

5. Филипп Лам

6. Кафу

7. Эшли Коул

8. Руд Крол

9. Джалма Сантос

10. Лилиан Тюрам

Патрис Эвра занял 16-е место, Хавьер Дзанетти – 17-е, Джанлука Дзамбротта – 24-е, Жорди Альба – 25-е, Гари Невилл – 26-е, Эрик Абидаль – 29-е, Марсело – 30-е.

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Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Александр Бураков
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