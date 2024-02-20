FourFourTwo назвал лучшего крайнего защитника в истории футбола
Брались во внимание все футбольные эпохи
mand
Британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 32-х лучших крайних защитников за всю историю футбола.
Первое место занял легенда "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини.
Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. Паоло Мальдини
2. Роберто Карлос
3. Карлос Альберто
4. Дани Алвес
5. Филипп Лам
6. Кафу
7. Эшли Коул
8. Руд Крол
9. Джалма Сантос
10. Лилиан Тюрам
Патрис Эвра занял 16-е место, Хавьер Дзанетти – 17-е, Джанлука Дзамбротта – 24-е, Жорди Альба – 25-е, Гари Невилл – 26-е, Эрик Абидаль – 29-е, Марсело – 30-е.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:FourFourTwo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал увеличил отрыв, Барселона приблизились к Жироне. Турнирная таблица Ла Лиги
- Цыганков - один из лучших в составе Жироны в матче с Атлетиком, Довбик получил средние оценки
- Оказался на месте Довбика. Цыганков сравнял счет в матче Жироны против Атлетика. Видео
- Моуриньо - о Роналду: Побеждаешь Леванте 5:0, говоришь ему отдохнуть, а он отвечает: Нет-нет-нет-нет, я могу забить еще!
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Культовый бразильский нападающий принял участие в карнавале в образе императора. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн