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Официально: Диего Годин возобновил игровую карьеру

Общие новости

Игрок подписал контракт с уругвайским клубом

Официально: Диего Годин возобновил игровую карьеру

Фото: twitter.com/Uruguay

Новина українською

Легендарный уругвайский защитник Диего Годин возобновил карьеру и подписал контракт с "Поронгос".

Центральный защитник подписал контракт до конца текущего сезона.

Стоит отметить, что летом 2023 года игрок объявил о завершении карьеры, но теперь решил вернуться.

Диего выступал за такие клубы, как "Насьональ", "Вильярреал", "Атлетико Мадрид", "Интер", "Кальяри". Годин представлял Уругвай в 159 матчах, в которых забил восемь голов.

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Источник:
porongosoficial
Опубликовал: Екатерина Власова
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