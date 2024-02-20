Официально: Диего Годин возобновил игровую карьеру

Легендарный уругвайский защитник Диего Годин возобновил карьеру и подписал контракт с "Поронгос".

Центральный защитник подписал контракт до конца текущего сезона.

Стоит отметить, что летом 2023 года игрок объявил о завершении карьеры, но теперь решил вернуться.

Диего выступал за такие клубы, как "Насьональ", "Вильярреал", "Атлетико Мадрид", "Интер", "Кальяри". Годин представлял Уругвай в 159 матчах, в которых забил восемь голов.