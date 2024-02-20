Официально: Диего Годин возобновил игровую карьеру
Игрок подписал контракт с уругвайским клубом
Фото: twitter.com/Uruguay
Легендарный уругвайский защитник Диего Годин возобновил карьеру и подписал контракт с "Поронгос".
Центральный защитник подписал контракт до конца текущего сезона.
Стоит отметить, что летом 2023 года игрок объявил о завершении карьеры, но теперь решил вернуться.
Диего выступал за такие клубы, как "Насьональ", "Вильярреал", "Атлетико Мадрид", "Интер", "Кальяри". Годин представлял Уругвай в 159 матчах, в которых забил восемь голов.
¡Hola, @diegogodin!— PORONGOS (@porongosoficial) February 20, 2024
El Faraón. El histórico capitán de la celeste????????©️, Diego Godín.
La felicidad y la ilusión de tenerte en el club, bienvenido Diego???????????????? pic.twitter.com/Rsr5bpVVNv
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