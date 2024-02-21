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"Запланировали что-то хорошее". Шевченко встретился с Усиком

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Звучит интригующе

"Запланировали что-то хорошее". Шевченко встретился с Усиком

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) провел встречу с президентом УАФ Андреем Шевченко.

Фотографию двух украинцев опубликовала координатор платформы United24 Ярослава Гресь.

"Запланировали что-то хорошее", - написала Гресь в своем Instagram.

Напомним, Усик продолжает подготовку к поединку против Тайсона Фьюри. Бой был запланирован на 17 февраля, однако сорвался из-за рассечения, которое британец получил в спарринге с Агроном Смакичи. Новая дата - 18 мая.

"Запланировали что-то хорошее". Шевченко встретился с Усиком - изображение 1
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Андрей Шевченко Александр Усик УАФ
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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