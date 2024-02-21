"Запланировали что-то хорошее". Шевченко встретился с Усиком
Звучит интригующе
Фото: із відкритих джерел
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) провел встречу с президентом УАФ Андреем Шевченко.
Фотографию двух украинцев опубликовала координатор платформы United24 Ярослава Гресь.
"Запланировали что-то хорошее", - написала Гресь в своем Instagram.
Напомним, Усик продолжает подготовку к поединку против Тайсона Фьюри. Бой был запланирован на 17 февраля, однако сорвался из-за рассечения, которое британец получил в спарринге с Агроном Смакичи. Новая дата - 18 мая.
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