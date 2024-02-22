Отставка Тухеля, сенсация на Драгау, возвращение Куртуа. Главные новости за 21 февраля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 21 февраля.

"Бавария" объявила о будущей отставке Томаса Тухеля по обоюдному решению сторон. Специалист доработает в Мюнхене до конца сезона, после чего покинет клуб. Ранее "Бавария" проиграла 3 матча кряду во всех турнирах. Томас Тухель возглавил клуб в марте прошлого года, подписав контракт до июня 2025-го.

"Наполи" и "Барселона" не выявили сильнейшего по итогам первого противостояния 1/8 ЛЧ. После сухого первого тайма в Неаполе команды обменялись голами Роберта Левандовски и Виктора Осимхена. Ответная игра между чемпионами Италии и Испании пройдёт 12 марта.

"Порту" совершил одну из главных сенсаций 1/8 ЛЧ, минимально переиграв "Арсенал". Подопечные Микеля Артеты столкнулись с серьёзными трудностями в Португалии, так и не нашли ключей к обороне соперника и не нанесли ни единого удара в створ. А затем ещё и пропустили на последней минуте. Александр Зинченко матч пропустил из-за травмы.

"Ливерпуль" раньше времени сыграл свой матч 26-го тура АПЛ против "Лутона" из-за будущего финала Кубка лиги. Подопечные Клоппа минимально проиграли первый тайм, но после перерыва забили четырежды, и несмотря на кадровые трудности закрепились на первой позиции в АПЛ с 4-мя очками отрыва от ближайшего преследователя.

Немецкая футбольная лига (DFL) пошла навстречу болельщикам, отказавшись от идеи продажи своих медиа-прав внешнему инвестору. Ранее на общем собрании DFL большинством голосов было принято решение продажи 10% медиа-прав. Немцы надеялись выручить порядка 1 млрд евро. На фоне постоянных протестов в 1-й и 2-й Бундеслиге с приостановкой почти каждого матча, DFL дала заднюю.

Тибо Куртуа провёл первую тренировку после тяжелой травмы. Напомним, бельгиец получил травму крестообразных связок колена в августе. Изначально предполагалось, что Куртуа пропустит весь сезон, а сам игрок заранее отказался от выступления на Евро. Тем не менее, есть шансы, что вратарь вернётся на поле уже в мае.