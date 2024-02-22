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"Мы будем защищать его невиновность до конца". Адвокаты Алвеса обжалуют приговор экс-футболисту

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"Мы будем защищать его невиновность до конца". Адвокаты Алвеса обжалуют приговор экс-футболисту

Sport

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Защита бывшего игрока "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвеса обжалует сегодняшнее решение суда по делу об изнасиловании.

Адвокат бразильца Инес Гвардиола подтвердила, что её ведомство будет обжаловать вынесенный судом приговор, несмотря на то, что суд приговорил её клиента к гораздо меньшему сроку заключения в местах лишения свободы (4,5 года), чем того требовала прокуратура (9 лет) и представители пострадавшей особы (12 лет).

"Мы собираемся пересмотреть приговор, но могу вам сказать, что мы будем подавать апелляцию. Мы продолжаем верить в невиновность господина Алвеса. Он уже знает приговор. Мы намерены защищать его невиновность до конца.

Четыре с половиной года - это лучше, чем девять или двенадцать, но мы будем апеллировать до конца", - цитирует адвоката Алвеса Marca.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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