"Мы будем защищать его невиновность до конца". Адвокаты Алвеса обжалуют приговор экс-футболисту
Дело ещё не закрыто
Sport
Защита бывшего игрока "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвеса обжалует
Адвокат бразильца Инес Гвардиола подтвердила, что её ведомство будет обжаловать вынесенный судом приговор, несмотря на то, что суд приговорил её клиента к гораздо меньшему сроку заключения в местах лишения свободы (4,5 года), чем того требовала прокуратура (9 лет) и представители пострадавшей особы (12 лет).
"Мы собираемся пересмотреть приговор, но могу вам сказать, что мы будем подавать апелляцию. Мы продолжаем верить в невиновность господина Алвеса. Он уже знает приговор. Мы намерены защищать его невиновность до конца.
Четыре с половиной года - это лучше, чем девять или двенадцать, но мы будем апеллировать до конца", - цитирует адвоката Алвеса Marca.
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