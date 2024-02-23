Шахтер вылетает, а Трубин – шагает дальше, возвращение Тони Крооса и тюрьма для Дани Алвеса. Главные новости за 22 февраля

Донецкий "Шахтер" оставался последним украинским представителем в екрокубках этого сезона, впрочем жребий на стадии дополнительного плей-офф раунда Лиги Европы оказался не очень дружелюбным. После боевой ничьей в первом матче между этими командами ожидалось не менее интересное противостояние и на "Велодроме", впрочем Обамеянг и компания показали свою силу и в итоге прошли дальше.

Счет во встрече открыл Судаков, однако после его гола с пенальти дончане пропустили три гола, отличились Обамеянг Сарр и Кондогбия. Поэтому вылет из Лиги Европы, Украина остается без своих представителей в Еврокубках, а "Шахтер" готовится к борьбе на внутренней арене.

Если украинские клубы в еврокубках мы в этом сезоне не увидим, то украинских футболистов хватает. Вчера Анатолий Трубин стал очередным украинским легионером, который прошел в следующую стадию Лиги Европы. Его команда противостояла "Тулузе" и ответный матч завершился нулевой ничьей. Впрочем из-за того, что в первой игре лиссабонцы одержали победу 2:1, они прошли дальше. Ждем жеребьевки, чтобы узнать следующего соперника для Трубина и его партнеров по команде.

Украинский клуб объявил о подписании 20-летнего Клайвера Габриэля. Договор с бразильским вингером рассчитан до лета 2028 года. Футболист будет защищать цвета "желто-черных" под 20-м номером. Контракт Клайвера принадлежал клубу "Ферровиариа" из Лиги Паулиста А1 (1 матч), однако играл футболист за команду U-20 (70 матчей, 8 голов). Также он выступал за "Деспортиво Бразил".

Хавбек "Реала" Тони Кроос решил вернуться в сборную Германии. 34-летний футболист объявил о решении в инстаграме. Кроос объявлял о завершении карьеры в сборной летом 2021 года, сразу после Евро-2020. Его последний на данный момент матч за Германию состоялся 29 июня 2021-го, когда немцы проиграли Англии в 1/8 финала чемпионата Европы.

Теперь ждем опытного полузащитника на немецких полях будущим летом. Возможно, его возвращение действительно усилит команду.

Бывший голкипер "Манчестер Сити" и сборной Англии Джо Харт объявил о планах завершить футбольную карьеру в конце этого сезона. 36-летний футболист сейчас играет за "Селтик". К шотландскому клубу Джо присоединился в 2021 году из "Тоттенхэма". Харт провел 12 лет в "Манчестер Сити" и был частью команды, которая выиграла первый титул клуба в АПЛ в 2012 году.

Экс-защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюрьмы по делу об изнасиловании, сообщает Actu Foot в социальной сети X (ранее - Twitter). Кроме того, по решению суда Алвес должен будет выплатить компенсацию своей жертве в размере 150 тысяч евро и избегать общения с ней в течение 9,5 лет.

Напомним, 20 января 2023 года экс-футболист был взят под стражу без права внесения залога по обвинению в сексуальном изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе "Саттон" в Барселоне.