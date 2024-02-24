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Победа лидера УПЛ, побитый рекорд Баварии, жеребьевки ЛЕ и ЛК. Главные новости за 23 февраля

Общие новости

Что произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?

Победа лидера УПЛ, побитый рекорд Баварии, жеребьевки ЛЕ и ЛК. Главные новости за 23 февраля

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Байер обыграл Майнц и установил новый рекорд

Пропустив в начале встречи, подопечные Хаби Алонсо забили по голу в каждом из таймов и все же переиграли "Майнц. "Фармацевты", сыграв на 1 матч больше, лидируют в таблице и опережают "Баварию" на 11 очков. "Байер" не проигрывает уже 33 матча подряд во всех турнирах. Команда обошла "Баварию", которая за Флика одержала 32 победы.

Лидер чемпионата Украины уверенно переиграл ЛНЗ

0:3. Весенняя часть УПЛ открылась матчем 18-го тура, в котором ЛНЗ в Ковалевке принимал "Кривбасс". Матч получился неплохим и довольно интересным. "Кривбасс" выглядел лучше и закономерно победил, забив три сухих гола, из которых отдельно следует выделить гол Кузыка. Яркая победа команды Вернидуба. Она лидирует в таблице УПЛ, "Днепр-1" с матчем в запасе отстает на 3 очка (37 vs 34).

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Стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу, 23 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

  • "Спарта" – "Ливерпуль"
  • "Рома" – "Брайтон"
  • "Марсель" – "Вильярреал"
  • "Бенфика" – "Рейнджерс"
  • "Фрайбург – "Вест Хэм"
  • "Спортинг" – "Аталанта"
  • "Милан" – "Славия"
  • "Карабах" – "Байер"

Также есть результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций:

  • "Серветт" – "Виктория"
  • "Аякс" – "Астон Вилла"
  • "Мольде" – "Брюгге"
  • "Юнион" – "Фенербахче"
  • "Динамо" Загреб – ПАОК
  • "Штурм" – "Лилль"
  • "Маккаби" Хайфа – "Фиорентина"
  • "Олимпиакос" – "Маккаби" Тель-Авив

Матчи в рамках этих стадий ЛЕ и ЛК состоятся 7 и 14 марта.

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком Латинской Америки

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор второй раз подряд получил награду EFE как лучший игрок Южной Америки. Бразилец забил 23 гола в прошлом сезоне и помог своему клубу победить в Кубке Испании и Клубном чемпионате мира.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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