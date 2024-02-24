Победа лидера УПЛ, побитый рекорд Баварии, жеребьевки ЛЕ и ЛК. Главные новости за 23 февраля

Пропустив в начале встречи, подопечные Хаби Алонсо забили по голу в каждом из таймов и все же переиграли "Майнц. "Фармацевты", сыграв на 1 матч больше, лидируют в таблице и опережают "Баварию" на 11 очков. "Байер" не проигрывает уже 33 матча подряд во всех турнирах. Команда обошла "Баварию", которая за Флика одержала 32 победы.

0:3. Весенняя часть УПЛ открылась матчем 18-го тура, в котором ЛНЗ в Ковалевке принимал "Кривбасс". Матч получился неплохим и довольно интересным. "Кривбасс" выглядел лучше и закономерно победил, забив три сухих гола, из которых отдельно следует выделить гол Кузыка. Яркая победа команды Вернидуба. Она лидирует в таблице УПЛ, "Днепр-1" с матчем в запасе отстает на 3 очка (37 vs 34).

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В пятницу, 23 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

"Спарта" – "Ливерпуль"

"Рома" – "Брайтон"

"Марсель" – "Вильярреал"

"Бенфика" – "Рейнджерс"

"Фрайбург – "Вест Хэм"

"Спортинг" – "Аталанта"

"Милан" – "Славия"

"Карабах" – "Байер"

"Серветт" – "Виктория"

"Аякс" – "Астон Вилла"

"Мольде" – "Брюгге"

"Юнион" – "Фенербахче"

"Динамо" Загреб – ПАОК

"Штурм" – "Лилль"

"Маккаби" Хайфа – "Фиорентина"

"Олимпиакос" – "Маккаби" Тель-Авив

Матчи в рамках этих стадий ЛЕ и ЛК состоятся 7 и 14 марта.

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор второй раз подряд получил награду EFE как лучший игрок Южной Америки. Бразилец забил 23 гола в прошлом сезоне и помог своему клубу победить в Кубке Испании и Клубном чемпионате мира.