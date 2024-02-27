Невыразительность Шахтера, спасение Черноморца, длительный больничный лидера Полесья. Главные новости за 26-е февраля

UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, 25-е февраля

"Шахтер" потерял очки в первом весеннем туре УПЛ. "Горняки" провели очень сложный матч против "Александрии" и закономерно потерпели потерю. В первом тайме команда Ротаня выглядела лучше; после перерыва "Шахтер" немного добавил, но недостаточно для того, чтобы вырвать победу. Еще одна неприятность этого матча для "горняков" – травма Александра Зубкова. Его заменили еще в первом тайме.

Точно не легче было в параллельном матче "Черноморцу". Он играл на поле "Оболони" и был полностью зажат соперником. В первом тайме только расточительство "пивоваров" обусловило то, что счет не открылся. После перерыва "Оболонь" забила, но в конце игры одесситы воспользовались стандартом, добыв ничью. При такой игре эта ничья – словно победа для команды Романа Григорчука.

В еще одном матче УПЛ "Заря" принимала "Ворсклу" в Житомире. Матч выдался не самым ярким, слишком много событий на поле не было, но погоду сделал гол новичка Якова Башича на 37-ой минуте. Он удачно присоединился к угловому удару, воспользовавшись передачей Герреро. Во втором тайме было удаление в составе "Ворсклы" (Илья Крупский), но не было больше результативных атак. Победа "Зари" 1:0.

"Полесье" свой матч чемпионата сыграло в воскресенье, но последствия полностью проявились вчера. Травму во Львове получил Бени Макуана, а накануне стало известно, что эта травма – тяжелая. Вингер при оптимистических прогнозах не сыграет раньше апреля, а по информации от самого Бени можно сделать вывод о том, что сезон для него вообще закончен.

Один из топ-менеджеров "Днепра-1" заявил, что надеется на то, что летом "Жирона" сделает достойное предложение клубу по Александру Пихаленку. Мол, игрок заслужил на то, чтобы пойти на повышение, а днепровский спортивный клуб не против заработать на своем футболисте. В то же время известно, что пока никаких контактов между "Жироной" и "Днепром-1" нет.

"Рома" продолжает набирать очки после отставки Жозе Моуриньо и прихода на тренерский мостик Даниэле де Росси. На этот раз римляне дома переиграли "Торино" и сделали это благодаря хет-трику Пауло Дибалы. Аргентинец забивал на 42-ой, 58-ой и 69-ой минутах.

"Жирона" провела матч 26-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано". Команда Мичела продолжает погоню за "Реалом", хотя тот предлагает очень быстрый темп. В стартовом составе на матч понедельника вышли и двое украинских легионеров "Жироны" – Виктор Цыганков и Артем Довбик.

В конце концов Виктор начал разгром "Жироной" соперника своим точным ударом на "исполнение" - это шестой гол Цыганкова за "Жирону" в текущем розыгрыше Ла Лиги и результативный удар во втором подряд матче.