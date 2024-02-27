  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Саудовская лига может стать одной из лучших в мире". Рубен Невеш не планирует возвращаться в Европу

Общие новости
Обновлено

Опорник Аль-Хиляля высказал свое мнение

"Саудовская лига может стать одной из лучших в мире". Рубен Невеш не планирует возвращаться в Европу

Premier League Twitter

Новина українською

Португальский опорный полузащитник Рубен Невеш, выступающий за "Аль-Хиляль", поделился своими мыслями о саудовской лиге и своем будущем.

"Я не чувствую разницы между саудовской и европейской лигой. Я не планирую возвращаться в ближайшее время".

Читайте такжеГранды Саудовской Аравии намерены подписать Де Брюйне - игрок хочет завершить карьеру в МС в 35 лет

"Лига Саудовской Аравии может стать одной из лучших в мире в течение двух лет. Качество игроков, которые приезжают сюда, отличное, похожее на PlayStation!", - добавил Рубен.

Невеш присоединился к "Аль-Хиляль" из "Вулверхэмптона" летом 2023 года за 40 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Предшественник Дани Алвеса: как Адам Джонсон разрушил жизнь ради собственного удовольствия
yellow-arrow
Кендзера подпишет полноценный контракт с греческим клубом - Источник
yellow-arrow
Серхио Агуэро опроверг слухи о возобновлении своей карьеры
Рубен Невеш Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости