"Саудовская лига может стать одной из лучших в мире". Рубен Невеш не планирует возвращаться в Европу

Португальский опорный полузащитник Рубен Невеш, выступающий за "Аль-Хиляль", поделился своими мыслями о саудовской лиге и своем будущем.

"Я не чувствую разницы между саудовской и европейской лигой. Я не планирую возвращаться в ближайшее время".

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"Лига Саудовской Аравии может стать одной из лучших в мире в течение двух лет. Качество игроков, которые приезжают сюда, отличное, похожее на PlayStation!", - добавил Рубен.

Невеш присоединился к "Аль-Хиляль" из "Вулверхэмптона" летом 2023 года за 40 миллионов евро.