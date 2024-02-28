Пента-трик Холанда, ошибка Александрии, успех женской сборной. Главные новости за 27 февраля

Все из-за участия в поединке незарегистрированного Ивана Калюжного. Сейчас дело направлено в КДК, но "Александрия" уже сама признала ошибку и даже отстранила от работы своего директора. Напомним, изначально встреча закончилась вничью 0:0.

В 5-м раунде Кубка Эрлинг и "Ман Сити" катком прошлись по "Лутону" - 6:2. Кроме того, отмечаем вылет "Борнмута" с нашим Ильей Забарным в основе от лидера Чемпионшипа "Лестера" - 0:1. Тем временем "Ньюкасл" тоже имел проблемы с представителем второго дивизиона "Блэкберном", но одолел его в серии пенальти.

"Мальорка" почти не атаковала в противостоянии с "Реалом Сосьедад", но ей удалось дважды сдержать басков, довести дело до серии пенальти, где островитяне пробивали просто идеально. Для клуба будущий финал станет первым с 2003 года, когда они взяли трофей благодаря голам Самюэля Это'О.

Наши девушки повторно разгромили болгарок — на сей раз, счет был 3:0. Овдийчук, Глущенко и Шматко забили голы, два из которых пришли со второго этажа. Владимир Пятенко удачно стартует на посту тренера женской команды.

Вингер "Шахтера" не доиграл матч против "Александрии", но оказалось, что это лишь ушиб, и на днях Александр вернется в общую группу. В текущем сезоне у Зубкова 5+7 в 25 матчах, так что это отличная новость для "Горняков".

Александр Васильев подписал с "Моряками" новое соглашение до лета 2025 года. 29-летний полузащитник выступает в Одессе с января 2023-го и является важным игроком основы — у него 20 матчей, 3 гола и 1 ассист с позиции опорного полузащитника.

