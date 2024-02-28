  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Пента-трик Холанда, ошибка Александрии, успех женской сборной. Главные новости за 27 февраля

Общие новости

Кубковый мидуик в Европе стартовал

Пента-трик Холанда, ошибка Александрии, успех женской сборной. Главные новости за 27 февраля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill

UA-Футбол
Новина українською

"Александрии" грозит техническое поражение в матче с "Шахтером"

Все из-за участия в поединке незарегистрированного Ивана Калюжного. Сейчас дело направлено в КДК, но "Александрия" уже сама признала ошибку и даже отстранила от работы своего директора. Напомним, изначально встреча закончилась вничью 0:0.

Кубок Англии. Пента-трик Холанда, вылет Забарного

В 5-м раунде Кубка Эрлинг и "Ман Сити" катком прошлись по "Лутону" - 6:2. Кроме того, отмечаем вылет "Борнмута" с нашим Ильей Забарным в основе от лидера Чемпионшипа "Лестера" - 0:1. Тем временем "Ньюкасл" тоже имел проблемы с представителем второго дивизиона "Блэкберном", но одолел его в серии пенальти.

Кубок Испании. Первым финалистом стала "Мальорка"

"Мальорка" почти не атаковала в противостоянии с "Реалом Сосьедад", но ей удалось дважды сдержать басков, довести дело до серии пенальти, где островитяне пробивали просто идеально. Для клуба будущий финал станет первым с 2003 года, когда они взяли трофей благодаря голам Самюэля Это'О.

Женская сборная Украины сохранила прописку в дивизионе В

Наши девушки повторно разгромили болгарок — на сей раз, счет был 3:0. Овдийчук, Глущенко и Шматко забили голы, два из которых пришли со второго этажа. Владимир Пятенко удачно стартует на посту тренера женской команды.

Зубков избежал травмы и скоро вернется

Вингер "Шахтера" не доиграл матч против "Александрии", но оказалось, что это лишь ушиб, и на днях Александр вернется в общую группу. В текущем сезоне у Зубкова 5+7 в 25 матчах, так что это отличная новость для "Горняков".

"Черноморец" продлил одного из лидеров

Александр Васильев подписал с "Моряками" новое соглашение до лета 2025 года. 29-летний полузащитник выступает в Одессе с января 2023-го и является важным игроком основы — у него 20 матчей, 3 гола и 1 ассист с позиции опорного полузащитника.

По теме
yellow-arrow
Предшественник Дани Алвеса: как Адам Джонсон разрушил жизнь ради собственного удовольствия
yellow-arrow
"Саудовская лига может стать одной из лучших в мире". Рубен Невеш не планирует возвращаться в Европу
yellow-arrow
Кендзера подпишет полноценный контракт с греческим клубом - Источник
главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости