Легенды футбола Тьерри Анри и Дэвид Бекхэм снялись в новой рекламной кампании для чипсов Lay's.

В коротком ролике Анри съедает всю пачку снеков, оставляя Бекхэма без закуски. Обращаясь к болельщикам, Дэвид просит помочь найти кого-то из Lay's, чтобы посмотреть матч вместе.

???????? Beckham x Henry doing a Lays advert!



« You ate all the chips? » ???? pic.twitter.com/RbqbVKrfuP