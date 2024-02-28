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Анри и Бекхэм разыграли забавную сценку, снявшись в новой рекламе чипсов Lay's

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Легенды футбола снялись в новой рекламе от Lay's

Анри и Бекхэм разыграли забавную сценку, снявшись в новой рекламе чипсов Lay's

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Легенды футбола Тьерри Анри и Дэвид Бекхэм снялись в новой рекламной кампании для чипсов Lay's.

В коротком ролике Анри съедает всю пачку снеков, оставляя Бекхэма без закуски. Обращаясь к болельщикам, Дэвид просит помочь найти кого-то из Lay's, чтобы посмотреть матч вместе.

- Серьезно? Ты съел всю пачку...
- Думаю, что да.
- Невероятно... Всем привет! У нас небольшая проблема - Тьерри съел все Lay's...
- Позволь мне исправить ситуацию. Не могли бы вы найти кого-нибудь из Lay's, чтобы он посмотрел игру вместе с нами?

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Дэвид Бекхэм Тьерри Анри
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Источник:
EuroFoot
Опубликовал: Екатерина Власова
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