Анри и Бекхэм разыграли забавную сценку, снявшись в новой рекламе чипсов Lay's
Легенды футбола снялись в новой рекламе от Lay's
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенды футбола Тьерри Анри и Дэвид Бекхэм снялись в новой рекламной кампании для чипсов Lay's.
В коротком ролике Анри съедает всю пачку снеков, оставляя Бекхэма без закуски. Обращаясь к болельщикам, Дэвид просит помочь найти кого-то из Lay's, чтобы посмотреть матч вместе.
- Серьезно? Ты съел всю пачку...
- Думаю, что да.
- Невероятно... Всем привет! У нас небольшая проблема - Тьерри съел все Lay's...
- Позволь мне исправить ситуацию. Не могли бы вы найти кого-нибудь из Lay's, чтобы он посмотрел игру вместе с нами?
???????? Beckham x Henry doing a Lays advert!— EuroFoot (@eurofootcom) February 24, 2024
« You ate all the chips? » ???? pic.twitter.com/RbqbVKrfuP
Популярное сейчас
- Сборная Украины определилась с составами на Кубок мира по биатлону в Холменколлене
- Стало известно, какой телеканал покажет матч Динамо - Черноморец
- Знает дольше, чем жену. Зинченко раскрыл фамилию своего самого близкого друга в Арсенале
- Победа лидера УПЛ, побитый рекорд Баварии, жеребьевки ЛЕ и ЛК. Главные новости за 23 февраля
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО