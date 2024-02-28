Легенды футбола Тьерри Анри и Дэвид Бекхэм снялись в новой рекламной кампании для чипсов Lay's.

В коротком ролике Анри съедает всю пачку снеков, оставляя Бекхэма без закуски. Обращаясь к болельщикам, Дэвид просит помочь найти кого-то из Lay's, чтобы посмотреть матч вместе.

- Серьезно? Ты съел всю пачку...

- Думаю, что да.

- Невероятно... Всем привет! У нас небольшая проблема - Тьерри съел все Lay's...

- Позволь мне исправить ситуацию. Не могли бы вы найти кого-нибудь из Lay's, чтобы он посмотрел игру вместе с нами?