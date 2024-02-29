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Результативный Мудрик в новой роли, хет-трик Осимхена и "новичок" Кривбасса. Главные новости за 28 февраля

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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 28 февраля

Результативный Мудрик в новой роли, хет-трик Осимхена и "новичок" Кривбасса. Главные новости за 28 февраля

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 28 февраля.

Мудрик помог Челси пройти Лидс

"Челси" с большими трудностями прошёл "Лидс" (3:2) в Кубке Англии благодаря мячу Конора Галлахера на последней минуте. Михаил Мудрик вышел в старте, примерял на себя новое амплуа "десятки" и отметился голом в первом тайме. Для украинца это 5-й гол в сезоне. В 1/4 финала лондонцы сыграют против "Лестера".

Ливерпуль продолжает зажигать

"Ливерпуль" тоже прошёл в 1/4 финала Кубка Англии. Подопечные Юргена Клоппа разгромили Саутгемптон (3:0), имея всего двух основных игроков в стартовом составе. Все три гола на счету тинейджеров из молодёжки, включая Джейдена Деннса с дублем с лавки. Также в следующий раунд прошел МЮ, с которым "мерсисайдцы" сыграют в апреле.

Интер идёт к титулу

"Интер" уничтожил на своём поле "Аталанту" (4:0), прервав 10-матчевую беспроигрышную серию подопечных Гасперини. Для самих миланцев это 11-я победа кряду во всех турнирах. Таким образом "нерадзурри" увеличили свой отрыв от ближайшего преследователя до 12 очков за 12 туров до финиша.

Лучший матч Наполи в сезоне

"Наполи" добыл первую победу под руководством Франческо Кальцона. "Партенопейцы" на выезде уничтожили "Сассуоло" (1:6), проведя лучший поединок в кампании. У Виктора Осимхена хет-трик, у Хвичи – дубль. Плюс парни по разу ассистировали друг другу.

Кривбасс выкупил Дибанго

Иван Дибанго стал полноценным футболистом "Кривбасса". Криворожский клуб выкупил контракт левого фулбека у эстонской "Левадии". Соглашение рассчитано до 2026 года. В этом сезоне на счету камерунца 1+4 в 19 поединках во всех турнирах.

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