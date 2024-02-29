Результативный Мудрик в новой роли, хет-трик Осимхена и "новичок" Кривбасса. Главные новости за 28 февраля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 28 февраля.

"Челси" с большими трудностями прошёл "Лидс" (3:2) в Кубке Англии благодаря мячу Конора Галлахера на последней минуте. Михаил Мудрик вышел в старте, примерял на себя новое амплуа "десятки" и отметился голом в первом тайме. Для украинца это 5-й гол в сезоне. В 1/4 финала лондонцы сыграют против "Лестера".

"Ливерпуль" тоже прошёл в 1/4 финала Кубка Англии. Подопечные Юргена Клоппа разгромили Саутгемптон (3:0), имея всего двух основных игроков в стартовом составе. Все три гола на счету тинейджеров из молодёжки, включая Джейдена Деннса с дублем с лавки. Также в следующий раунд прошел МЮ, с которым "мерсисайдцы" сыграют в апреле.

"Интер" уничтожил на своём поле "Аталанту" (4:0), прервав 10-матчевую беспроигрышную серию подопечных Гасперини. Для самих миланцев это 11-я победа кряду во всех турнирах. Таким образом "нерадзурри" увеличили свой отрыв от ближайшего преследователя до 12 очков за 12 туров до финиша.

"Наполи" добыл первую победу под руководством Франческо Кальцона. "Партенопейцы" на выезде уничтожили "Сассуоло" (1:6) , проведя лучший поединок в кампании. У Виктора Осимхена хет-трик, у Хвичи – дубль. Плюс парни по разу ассистировали друг другу.

Иван Дибанго стал полноценным футболистом "Кривбасса". Криворожский клуб выкупил контракт левого фулбека у эстонской "Левадии". Соглашение рассчитано до 2026 года. В этом сезоне на счету камерунца 1+4 в 19 поединках во всех турнирах.