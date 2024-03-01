Погба дисквалифицирован на 4 года, Павелко освободили из-под стражи, а Бенфика Трубина проиграла дерби. Главные новости за 29 февраля
Самые интересные новости за 29 февраля, которые вы могли пропустить
Фото: Eurosport
"Бенфика" Анатолия Трубина проиграла "Спортингу" в первом матче полуфинала Кубка Португалии
Вчера состоялось классическое португальское противостояние между "Бенфикой" и "Спортингом", которое игралось на "Жозе Алваладе", домашнем стадионе "бело-зеленых". Это был первый матч между этими соперниками в рамках двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка Португалии и команда Анатолия Трубина, который вышел в стартовом составе, проиграла со счетом 2:1.
Главная проблема была именно в обороне "Бенфики", которая слишком легко пропускала своих соперников и позволяла наносить просто убийственные удары. Если бы не Трубин, то все могло завершиться гораздо печальнее. Голами за "Спортин" отметились Гонсалвеш и Дьокереш, а за "Бенфику" отквитал один мяч Аурснес.
"Барселона" готова поконкурировать с "Реалом" за подписание Эрлинга Холанда
Руководство "Барселоны" мечтает подписать звездного нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда. Как сообщает Jijantes в социальной сети X (ранее - Twitter), спортивный директор каталонского клуба Деку провел встречу с двумя представителями норвежца - Рафаэлой Пиментой и Максвеллом. Отмечается, что трансфер Холанда в стан "сине-гранатовых" стал одной из тем, которые обсуждались за ужином.
Поль Погба получил 4-летнюю дисквалификацию за допинг
Национальный антидопинговый трибунал Италии (NADO Italia) дисквалифицировал полузащитника "Ювентуса" Поля Погба за употребление допинга. Напомним, 20 августа 2023 года француз сдал положительную допинг-пробу после матча первого тура Серии А против "Удинезе", после чего его временно отстранили от футбола. В октябре Поль провалил сразу два теста - в анализах игрока был обнаружен превышенный уровень тестостерона. Адвокаты 30-летнего хавбека требовали сокращения возможной дисквалификации своего клиента с четырех до двух лет, однако апелляция была отклонена.
Андрей Павелко освобожден из-под стражи
Уже бывший президент Андрей Павелко УАФ вышел из СИЗО. Об этом пишет журналист Игорь Бурбас, информацию подтверждают и другие источники. Бурбас сообщил, что Апелляционный суд города Львова удовлетворил ходатайство бывшего президента УАФ Андрея Павелко и освободил его из-под стражи.
Напомним, что Павелко находился в СИЗО с 16 июня прошлого года, суд неоднократно продлевал ему меру пресечения. Экс-президента УАФ обвиняют в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.
"Ньюкасл" заинтересовался Андреем Луниным
Английский "Ньюкасл" интересуется 25-летним украинским голкипером "Реала" Андреем Луниным. Как сообщает Defensa Central, "Ньюкасл" ищет конкурента своему основному киперу Нику Поупу, который получил серьезную травму и надолго выбыл из игры. По данным источника, "сороки" готовы предложить Лунину зарплату 6 млн евро в год, что вдвое больше, чем он будет получать в Мадриде, если подпишет с "Реалом" новый контракт.
В "Ньюкасле" надеются, что, кроме финансовой составляющей, украинец может передумать подписывать с "Ралом" новый контракт в случае, если Тибо Куртуа после своего возвращения, которое планируется в конце сезона, снова безальтернативно займет место в воротах "сливочных".
"Наполи" ждет возвращения Жоржиньо
Полузащитник лондонского "Арсенала" Жоржиньо может вернуться в "Наполи". Как сообщает журналист Эмрем Конур в социальной сети X (ранее - Twitter), неаполитанский клуб намерен подписать своего бывшего игрока в качестве свободного агента в летнее трансферное окно. Кроме "Наполи", интерес к 32-летнему итальянцу проявляет ряд других клубов Серии А, АПЛ, турецкой Суперлиги и чемпионата Саудовской Аравии.
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