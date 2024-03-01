Погба дисквалифицирован на 4 года, Павелко освободили из-под стражи, а Бенфика Трубина проиграла дерби. Главные новости за 29 февраля

Вчера состоялось классическое португальское противостояние между "Бенфикой" и "Спортингом", которое игралось на "Жозе Алваладе", домашнем стадионе "бело-зеленых". Это был первый матч между этими соперниками в рамках двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка Португалии и команда Анатолия Трубина, который вышел в стартовом составе, проиграла со счетом 2:1.

Главная проблема была именно в обороне "Бенфики", которая слишком легко пропускала своих соперников и позволяла наносить просто убийственные удары. Если бы не Трубин, то все могло завершиться гораздо печальнее. Голами за "Спортин" отметились Гонсалвеш и Дьокереш, а за "Бенфику" отквитал один мяч Аурснес.

Руководство "Барселоны" мечтает подписать звездного нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда. Как сообщает Jijantes в социальной сети X (ранее - Twitter), спортивный директор каталонского клуба Деку провел встречу с двумя представителями норвежца - Рафаэлой Пиментой и Максвеллом. Отмечается, что трансфер Холанда в стан "сине-гранатовых" стал одной из тем, которые обсуждались за ужином.

Национальный антидопинговый трибунал Италии (NADO Italia) дисквалифицировал полузащитника "Ювентуса" Поля Погба за употребление допинга. Напомним, 20 августа 2023 года француз сдал положительную допинг-пробу после матча первого тура Серии А против "Удинезе", после чего его временно отстранили от футбола. В октябре Поль провалил сразу два теста - в анализах игрока был обнаружен превышенный уровень тестостерона. Адвокаты 30-летнего хавбека требовали сокращения возможной дисквалификации своего клиента с четырех до двух лет, однако апелляция была отклонена.

Уже бывший президент Андрей Павелко УАФ вышел из СИЗО. Об этом пишет журналист Игорь Бурбас, информацию подтверждают и другие источники. Бурбас сообщил, что Апелляционный суд города Львова удовлетворил ходатайство бывшего президента УАФ Андрея Павелко и освободил его из-под стражи.

Напомним, что Павелко находился в СИЗО с 16 июня прошлого года, суд неоднократно продлевал ему меру пресечения. Экс-президента УАФ обвиняют в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Английский "Ньюкасл" интересуется 25-летним украинским голкипером "Реала" Андреем Луниным. Как сообщает Defensa Central, "Ньюкасл" ищет конкурента своему основному киперу Нику Поупу, который получил серьезную травму и надолго выбыл из игры. По данным источника, "сороки" готовы предложить Лунину зарплату 6 млн евро в год, что вдвое больше, чем он будет получать в Мадриде, если подпишет с "Реалом" новый контракт.

В "Ньюкасле" надеются, что, кроме финансовой составляющей, украинец может передумать подписывать с "Ралом" новый контракт в случае, если Тибо Куртуа после своего возвращения, которое планируется в конце сезона, снова безальтернативно займет место в воротах "сливочных".

Полузащитник лондонского "Арсенала" Жоржиньо может вернуться в "Наполи". Как сообщает журналист Эмрем Конур в социальной сети X (ранее - Twitter), неаполитанский клуб намерен подписать своего бывшего игрока в качестве свободного агента в летнее трансферное окно. Кроме "Наполи", интерес к 32-летнему итальянцу проявляет ряд других клубов Серии А, АПЛ, турецкой Суперлиги и чемпионата Саудовской Аравии.