Известная причина, почему IFAB может отказаться от идеи введения синей карточки
Дело в негативной реакции
The Telegraph
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может отказаться от идеи ввода синей карты. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации издания, из-за негативной реакции среди тренеров и футболистов совет в эти выходные будет решать, стоит все-таки вводить синю карточку. Издания додает, что руководство совета не убеждено в необходимости карточки.
Напомним, в начале февраля Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, предложил ввести синюю карточку.
Если синюю карточку утвердят, то получивший ее игрок удаляется с поля на 10 минут. За две синие или синею плюс желтую карточку по ходу матча футболисту будет показана красная.
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