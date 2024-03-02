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Известная причина, почему IFAB может отказаться от идеи введения синей карточки

Общие новости

Дело в негативной реакции

Известная причина, почему IFAB может отказаться от идеи введения синей карточки

The Telegraph

Новина українською

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может отказаться от идеи ввода синей карты. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, из-за негативной реакции среди тренеров и футболистов совет в эти выходные будет решать, стоит все-таки вводить синю карточку. Издания додает, что руководство совета не убеждено в необходимости карточки.

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Напомним, в начале февраля Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, предложил ввести синюю карточку.

Если синюю карточку утвердят, то получивший ее игрок удаляется с поля на 10 минут. За две синие или синею плюс желтую карточку по ходу матча футболисту будет показана красная.

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IFAB
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
02.03.2024 в 09:56
мало игроков -голубых
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
02.03.2024 в 09:56
мало игроков -голубых
Ответить
0
0

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