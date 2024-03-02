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"Этой темы для нас не существует": президент ФИФА прокомментировал синие карточки в футболе

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"Этой темы для нас не существует": президент ФИФА прокомментировал синие карточки в футболе

skysports

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Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал информацию о возможном введении синих карт в футбольные правила:

“Этой темы для нас нет.

Если вы хотите получить заголовок, то пожалуйста: красная карта до синей карты. Никаких шансов этого не будет”, - сказал функционер.

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Ранее сообщалось, что арбитры будут применять синие карточки для нарушителей, которые намеренно срывают атаки соперника и противоречат арбитру. Такой футболист получит наказание в виде 10 минут вне игры.

Синие карточки будут давать за умышленные срывы атаки соперника и обрекание с арбитром. Игрок, получивший синюю карточку, будет изыматься с поля на 10 минут.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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