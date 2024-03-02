"Этой темы для нас не существует": президент ФИФА прокомментировал синие карточки в футболе

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал информацию о возможном введении синих карт в футбольные правила:

“Этой темы для нас нет. Если вы хотите получить заголовок, то пожалуйста: красная карта до синей карты. Никаких шансов этого не будет”, - сказал функционер.

Читайте также Известна причина, почему IFAB может отказаться от идеи введения синей карточки

Ранее сообщалось, что арбитры будут применять синие карточки для нарушителей, которые намеренно срывают атаки соперника и противоречат арбитру. Такой футболист получит наказание в виде 10 минут вне игры.

Синие карточки будут давать за умышленные срывы атаки соперника и обрекание с арбитром. Игрок, получивший синюю карточку, будет изыматься с поля на 10 минут.