"Этой темы для нас не существует": президент ФИФА прокомментировал синие карточки в футболе
Пока такого ввода не будет
skysports
Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал информацию о возможном введении синих карт в футбольные правила:
“Этой темы для нас нет.
Если вы хотите получить заголовок, то пожалуйста: красная карта до синей карты. Никаких шансов этого не будет”, - сказал функционер.
Ранее сообщалось, что арбитры будут применять синие карточки для нарушителей, которые намеренно срывают атаки соперника и противоречат арбитру. Такой футболист получит наказание в виде 10 минут вне игры.
Синие карточки будут давать за умышленные срывы атаки соперника и обрекание с арбитром. Игрок, получивший синюю карточку, будет изыматься с поля на 10 минут.
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