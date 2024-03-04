Неймар: Надеюсь снова сыграть вместе с Месси
Ответ вингера на вопрос о возможном возвращении дуэта
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бразильский нападающий "Аль-Хиляля" Неймар дал понять, что мечтает вновь воссоединиться с Лионелем Месси в своей карьере.
"Снова сыграть вместе с Месси? Я надеюсь на это. Лео - великий человек, в футболе его все знают.
Думаю, сейчас он счастлив. Если он счастлив, то и я тоже", - добавил бразилец в интервью ESPN.
Напомним, Неймар и Месси вместе выступали в составе "Барселоны" с 2013 по 2017 год, а затем бок-о-бок провели два сезона в "Пари Сен-Жермен" (2021/22, 2022/23).
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Источник:ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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Michael-K (Івано-Франківськ)
04.03.2024 в 11:01
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