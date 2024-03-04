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Неймар: Надеюсь снова сыграть вместе с Месси

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Ответ вингера на вопрос о возможном возвращении дуэта

Неймар: Надеюсь снова сыграть вместе с Месси

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бразильский нападающий "Аль-Хиляля" Неймар дал понять, что мечтает вновь воссоединиться с Лионелем Месси в своей карьере.

"Снова сыграть вместе с Месси? Я надеюсь на это. Лео - великий человек, в футболе его все знают.

Думаю, сейчас он счастлив. Если он счастлив, то и я тоже", - добавил бразилец в интервью ESPN.

Напомним, Неймар и Месси вместе выступали в составе "Барселоны" с 2013 по 2017 год, а затем бок-о-бок провели два сезона в "Пари Сен-Жермен" (2021/22, 2022/23).

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Michael-K (Івано-Франківськ)
04.03.2024 в 11:01
Дзвони Бекхему! Мессі в Аравію точно не поїде грати...
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Комментарии 1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
04.03.2024 в 11:01
Дзвони Бекхему! Мессі в Аравію точно не поїде грати...
Ответить
0
0

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