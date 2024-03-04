Неймар: Надеюсь снова сыграть вместе с Месси

Бразильский нападающий "Аль-Хиляля" Неймар дал понять, что мечтает вновь воссоединиться с Лионелем Месси в своей карьере.

"Снова сыграть вместе с Месси? Я надеюсь на это. Лео - великий человек, в футболе его все знают.

Думаю, сейчас он счастлив. Если он счастлив, то и я тоже", - добавил бразилец в интервью ESPN.