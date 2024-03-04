УЕФА презентовал новый формат еврокубков
Новый формат соревнований
Фото: uefa.com
Со следующего сезона три еврокубковых турнира будут проходить в новом формате
Вместо распределения команд по группам будет единая лига из 36 команд, а не 32, как было раньше. Все участники будут играть в рамках одного дивизиона.
Жеребьевкой каждая команда получит восемь соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и шесть - в Лиге конференций, с каждым из которых сыграет по одному матчу.
An exciting new era for European club football awaits ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2024
Here’s how the #UCL will look from 2024/25 ???? pic.twitter.com/mEffFOpX2O
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Источник:Champions League
Опубликовал: Екатерина Власова
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