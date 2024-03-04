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УЕФА презентовал новый формат еврокубков

Общие новости

Новый формат соревнований

УЕФА презентовал новый формат еврокубков

Фото: uefa.com

Новина українською

Со следующего сезона три еврокубковых турнира будут проходить в новом формате

Вместо распределения команд по группам будет единая лига из 36 команд, а не 32, как было раньше. Все участники будут играть в рамках одного дивизиона.

Жеребьевкой каждая команда получит восемь соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и шесть - в Лиге конференций, с каждым из которых сыграет по одному матчу.

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Источник:
Champions League
Опубликовал: Екатерина Власова
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