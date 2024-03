УЕФА презентовал новый формат еврокубков

Со следующего сезона три еврокубковых турнира будут проходить в новом формате

Вместо распределения команд по группам будет единая лига из 36 команд, а не 32, как было раньше. Все участники будут играть в рамках одного дивизиона.

Жеребьевкой каждая команда получит восемь соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и шесть - в Лиге конференций, с каждым из которых сыграет по одному матчу.

