Ультрас Динамо погиб на войне с Россией

На войне с Россией погиб ультрас "Динамо" Владимир "Найт" Основенко. О трагическом известии сообщила фанатская группировка WBC на своей странице в Facebook.

Он был старшим солдатом и снайпером 241-й бригады ТРО. Владимир отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания в районе Ивановского, недалеко от Бахмута.

"Найт" был известен своим мужеством, профессионализмом и высоким уровнем мастерства. Он стоял на защите своей страны, демонстрируя непоколебимую преданность и героизм. Его потеря стала большим ударом для всех. Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и собратьям Владимира. Его смелость и преданность никогда не будут забыты.

Вечная память Герою!", - говорится в сообщении.

Прощание с Героем состоится 7 марта в 11:00 в Свято-Михайловском соборе города Киева. Он будет похоронен на Лесном кладбище.