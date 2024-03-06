Ультрас Динамо погиб на войне с Россией
Очередное трагическое известие пришло с фронта
Фото: wbc.kyiv
На войне с Россией погиб ультрас "Динамо" Владимир "Найт" Основенко. О трагическом известии сообщила фанатская группировка WBC на своей странице в Facebook.
Он был старшим солдатом и снайпером 241-й бригады ТРО. Владимир отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания в районе Ивановского, недалеко от Бахмута.
"Найт" был известен своим мужеством, профессионализмом и высоким уровнем мастерства. Он стоял на защите своей страны, демонстрируя непоколебимую преданность и героизм. Его потеря стала большим ударом для всех.
Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и собратьям Владимира. Его смелость и преданность никогда не будут забыты.
Вечная память Герою!", - говорится в сообщении.
Прощание с Героем состоится 7 марта в 11:00 в Свято-Михайловском соборе города Киева. Он будет похоронен на Лесном кладбище.
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