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Ультрас Динамо погиб на войне с Россией

Общие новости

Очередное трагическое известие пришло с фронта

Ультрас Динамо погиб на войне с Россией

Фото: wbc.kyiv

Новина українською

На войне с Россией погиб ультрас "Динамо" Владимир "Найт" Основенко. О трагическом известии сообщила фанатская группировка WBC на своей странице в Facebook.

Он был старшим солдатом и снайпером 241-й бригады ТРО. Владимир отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания в районе Ивановского, недалеко от Бахмута.

"Найт" был известен своим мужеством, профессионализмом и высоким уровнем мастерства. Он стоял на защите своей страны, демонстрируя непоколебимую преданность и героизм. Его потеря стала большим ударом для всех.

Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и собратьям Владимира. Его смелость и преданность никогда не будут забыты.
Вечная память Герою!", - говорится в сообщении.

Прощание с Героем состоится 7 марта в 11:00 в Свято-Михайловском соборе города Киева. Он будет похоронен на Лесном кладбище.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
06.03.2024 в 09:59
Вічна слава ГЕРОЮ! Жахливо та сумно, що наше право на ЖИТТЯ приходиться відстоювати такою страшною ціною!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
06.03.2024 в 09:59
Вічна слава ГЕРОЮ! Жахливо та сумно, що наше право на ЖИТТЯ приходиться відстоювати такою страшною ціною!
Ответить
0
0

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