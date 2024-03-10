Моуриньо – о своем трудоустройстве: Я жду правильного звонка. Могу начать тренировать завтра

Португальский тренер Жозе Моуриньо коротко подытожил свою работу в “Роме” и рассказал о следующем трудоустройстве.

“Мы сделали отличные вещи в “Роме”, мы выиграли 2 финала в клубе, который не играл много за свою историю. Это было нелегко. Теперь жду правильного звонка.

Я скучаю за полем. Я хотел бы работать с завтрашнего дня, если это возможно. Но в то же время я не хочу совершить ошибку, приняв неправильное решение”, - сказал Моуриньо.