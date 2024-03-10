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Моуриньо – о своем трудоустройстве: Я жду правильного звонка. Могу начать тренировать завтра

Общие новости

Если будет такая возможность

Моуриньо – о своем трудоустройстве: Я жду правильного звонка. Могу начать тренировать завтра

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский тренер Жозе Моуриньо коротко подытожил свою работу в “Роме” и рассказал о следующем трудоустройстве.

“Мы сделали отличные вещи в “Роме”, мы выиграли 2 финала в клубе, который не играл много за свою историю. Это было нелегко. Теперь жду правильного звонка.

Я скучаю за полем. Я хотел бы работать с завтрашнего дня, если это возможно. Но в то же время я не хочу совершить ошибку, приняв неправильное решение”, - сказал Моуриньо.

Наставник был уволен из "Ромы" 16 января после 2,5 лет в клубе. В общей сложности римляне под его руководством победили в 68 матчах, проиграли в 40 и сыграли вничью в 30.

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Жозе Моуриньо Рома
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Источник:
SkySports
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
10.03.2024 в 10:45
Полісся вже зачекалось.
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Комментарии 1
Скачков Леонід (Рівне)
10.03.2024 в 10:45
Полісся вже зачекалось.
Ответить
0
0

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