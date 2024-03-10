Моуриньо – о своем трудоустройстве: Я жду правильного звонка. Могу начать тренировать завтра
Если будет такая возможность
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Португальский тренер Жозе Моуриньо коротко подытожил свою работу в “Роме” и рассказал о следующем трудоустройстве.
“Мы сделали отличные вещи в “Роме”, мы выиграли 2 финала в клубе, который не играл много за свою историю. Это было нелегко. Теперь жду правильного звонка.
Я скучаю за полем. Я хотел бы работать с завтрашнего дня, если это возможно. Но в то же время я не хочу совершить ошибку, приняв неправильное решение”, - сказал Моуриньо.
Наставник был уволен из "Ромы" 16 января после 2,5 лет в клубе. В общей сложности римляне под его руководством победили в 68 матчах, проиграли в 40 и сыграли вничью в 30.
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