Экс-игрока Шахтера уволили с поста главного тренера Термалики

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Мариуш Левандовский покинул должность главного тренера "Термалики". Об этом информирует сайт польского клуба.

44-летний специалист находился на этом посту с июня 2023 года. Ранее Мариуш работал в этом клубе с января 2020 по декабрь 2021-го. Также возглавлял "Заглембе" Люблин и "Радомяк".

Украинским болельщикам Левандовский известен по выступлениям за "Шахтер" (2001 – 2010 годы) и "Севастополь" (2010 – 2013 годы).

На данный момент "Термалика" занимает 11-е место во втором польском дивизионе. В активе команды 29 очков.