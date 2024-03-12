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Экс-игрока Шахтера уволили с поста главного тренера Термалики

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Мариуш Левандовский покинул польский клуб

Экс-игрока Шахтера уволили с поста главного тренера Термалики

Фото: termalica.brukbet.com

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Бывший игрок донецкого "Шахтера" Мариуш Левандовский покинул должность главного тренера "Термалики". Об этом информирует сайт польского клуба.

44-летний специалист находился на этом посту с июня 2023 года. Ранее Мариуш работал в этом клубе с января 2020 по декабрь 2021-го. Также возглавлял "Заглембе" Люблин и "Радомяк".

Украинским болельщикам Левандовский известен по выступлениям за "Шахтер" (2001 – 2010 годы) и "Севастополь" (2010 – 2013 годы).

На данный момент "Термалика" занимает 11-е место во втором польском дивизионе. В активе команды 29 очков.

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Источник:
termalica.brukbet.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 10:11
кобин-старший
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 10:11
кобин-старший
Ответить
0
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