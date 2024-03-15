Роналдо предсказал победителя Евро-2024

Бывший нападающий мадридского "Реала", "Барселоны", миланского "Интера" и сборной Бразилии Роналдо предсказал победителя чемпионата Европы 2024 года.

"Думаю, Испания", — сказал "Зубастик" в интервью YouTube-канале Mail Sport Football.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная Испании попала в группу В, где соперниками "Красной фурии" станут Италия, Хорватия и Албания.

Действующим победителем турнира является сборная Италии, переигравшая в финале Евро-2020 сборную Англии в серии послематчевых пенальти.