  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналдо предсказал победителя Евро-2024

Общие новости

Прогноз от легендарного форварда

Роналдо предсказал победителя Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий мадридского "Реала", "Барселоны", миланского "Интера" и сборной Бразилии Роналдо предсказал победителя чемпионата Европы 2024 года.

"Думаю, Испания", — сказал "Зубастик" в интервью YouTube-канале Mail Sport Football.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная Испании попала в группу В, где соперниками "Красной фурии" станут Италия, Хорватия и Албания.

Действующим победителем турнира является сборная Италии, переигравшая в финале Евро-2020 сборную Англии в серии послематчевых пенальти.

По теме
yellow-arrow
Сборная Испании опубликовала заявку на товарищеские матчи с Колумбией и Бразилией
yellow-arrow
"Теперь я знаю, что футбол у меня в крови". Хендерсон сожалеет о своём периоде в Саудовской Аравии
yellow-arrow
Netflix анонсировал выход документального сериала о Моуринью
Роналдо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости