Роналдо предсказал победителя Евро-2024
Прогноз от легендарного форварда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий мадридского "Реала", "Барселоны", миланского "Интера" и сборной Бразилии Роналдо предсказал победителя чемпионата Европы 2024 года.
"Думаю, Испания", — сказал "Зубастик" в интервью YouTube-канале Mail Sport Football.
Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная Испании попала в группу В, где соперниками "Красной фурии" станут Италия, Хорватия и Албания.
Действующим победителем турнира является сборная Италии, переигравшая в финале Евро-2020 сборную Англии в серии послематчевых пенальти.
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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