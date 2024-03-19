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Судаков: Если Шахтер не станет чемпионом, меня могут не отпустить на Олимпиаду

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Хавбек "горняков" хочет поехать на Олимпийские игры

Судаков: Если Шахтер не станет чемпионом, меня могут не отпустить на Олимпиаду

Фото: УАФ

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Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков выразил желание сыграть на летних Олимпийских играх в Париже, но есть вероятность, что клуб его не отпустит.

"У нас есть проблема с этим. Если мы ["Шахтер"] не станем чемпионами, то в этот период может быть квалификация еврокубков, и нас тоже могут не отпустить.

Это турнир, который не попадает под окна ФИФА, и клуб может просто банально не отпустить тебя. Поэтому с этим есть вопросы. Но все надеются, и все очень хотят поехать туда.

Это наша первая Олимпиада в истории, и это еще особенно выглядит, потому что именно мы ее достигли. Хочется поехать туда и проявить себя на турнире. Такое может быть раз в жизни", – сказал Судаков в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, что сборная Украины впервые в истории сыграет на Олимпиаде. В турнире могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.

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Шахтер (Донецк) Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024 Георгий Судаков
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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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наварін (Київ)
19.03.2024 в 11:06
Необхідно було б про ньюанси думати при підписанні контракту.
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Комментарии 2
наварін (Київ)
19.03.2024 в 11:06
Необхідно було б про ньюанси думати при підписанні контракту.
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Скачков Леонід (Рівне)
19.03.2024 в 10:11
Кривоногий,а ти там потрібен?Як не ти,то Йолкін поїде разом з Сараною.
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