Судаков: Если Шахтер не станет чемпионом, меня могут не отпустить на Олимпиаду

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков выразил желание сыграть на летних Олимпийских играх в Париже, но есть вероятность, что клуб его не отпустит.

"У нас есть проблема с этим. Если мы ["Шахтер"] не станем чемпионами, то в этот период может быть квалификация еврокубков, и нас тоже могут не отпустить.

Это турнир, который не попадает под окна ФИФА, и клуб может просто банально не отпустить тебя. Поэтому с этим есть вопросы. Но все надеются, и все очень хотят поехать туда.

Это наша первая Олимпиада в истории, и это еще особенно выглядит, потому что именно мы ее достигли. Хочется поехать туда и проявить себя на турнире. Такое может быть раз в жизни", – сказал Судаков в эфире YouTube-канала УАФ.