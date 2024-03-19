Судаков: Если Шахтер не станет чемпионом, меня могут не отпустить на Олимпиаду
Хавбек "горняков" хочет поехать на Олимпийские игры
Фото: УАФ
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков выразил желание сыграть на летних Олимпийских играх в Париже, но есть вероятность, что клуб его не отпустит.
"У нас есть проблема с этим. Если мы ["Шахтер"] не станем чемпионами, то в этот период может быть квалификация еврокубков, и нас тоже могут не отпустить.
Это турнир, который не попадает под окна ФИФА, и клуб может просто банально не отпустить тебя. Поэтому с этим есть вопросы. Но все надеются, и все очень хотят поехать туда.
Это наша первая Олимпиада в истории, и это еще особенно выглядит, потому что именно мы ее достигли. Хочется поехать туда и проявить себя на турнире. Такое может быть раз в жизни", – сказал Судаков в эфире YouTube-канала УАФ.
Напомним, что сборная Украины впервые в истории сыграет на Олимпиаде. В турнире могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.
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