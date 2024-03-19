На России умер известный комментатор Василий Уткин
На Евро-2012 он работал на каналах Футбол
фото из свободных источников
На России в возрасте 52 лет скончался известный в этой стране и за ее пределами комментатор Василий Уткин.
О кончине журналиста сообщил телеграм-канал любительского клуба "Эгриси", владельцем которого являлся Уткин.
По данным других российских источников, Уткин умер из-за проблем с сердцем и оторвавшегося тромба.
Напомним, что в 2012 году Василий Уткин вместе с его соотечественником Юрием Розановым был приглашен для работы комментаторами на телеканалах "Футбол", где оба работали на украинскую аудиторию на матчах чемпионата Европы.
После начала полномасштабной российской агрессии Уткин никак не отреагировал на войну, развязанную своей страной.
Популярное сейчас
- Уже судил эти команды. Известна бригада арбитров матча Босния и Герцеговина - Украина
- Скауты Ман Сити будут просматривать голкипера сборной Украины - СМИ
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Суперматч для сборной Украины, Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
Комментарии 6