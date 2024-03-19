На России умер известный комментатор Василий Уткин

На России в возрасте 52 лет скончался известный в этой стране и за ее пределами комментатор Василий Уткин.

О кончине журналиста сообщил телеграм-канал любительского клуба "Эгриси", владельцем которого являлся Уткин.

По данным других российских источников, Уткин умер из-за проблем с сердцем и оторвавшегося тромба.

Напомним, что в 2012 году Василий Уткин вместе с его соотечественником Юрием Розановым был приглашен для работы комментаторами на телеканалах "Футбол", где оба работали на украинскую аудиторию на матчах чемпионата Европы.

После начала полномасштабной российской агрессии Уткин никак не отреагировал на войну, развязанную своей страной.