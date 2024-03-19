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На России умер известный комментатор Василий Уткин

Общие новости

На Евро-2012 он работал на каналах Футбол

На России умер известный комментатор Василий Уткин

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На России в возрасте 52 лет скончался известный в этой стране и за ее пределами комментатор Василий Уткин.

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О кончине журналиста сообщил телеграм-канал любительского клуба "Эгриси", владельцем которого являлся Уткин.

По данным других российских источников, Уткин умер из-за проблем с сердцем и оторвавшегося тромба.

Напомним, что в 2012 году Василий Уткин вместе с его соотечественником Юрием Розановым был приглашен для работы комментаторами на телеканалах "Футбол", где оба работали на украинскую аудиторию на матчах чемпионата Европы.

После начала полномасштабной российской агрессии Уткин никак не отреагировал на войну, развязанную своей страной.

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Василий Уткин
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1 голосов
Комментарии
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download1 (huyersk)
19.03.2024 в 20:59
Франков, Уткін... один за другим.. Йде епоха
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Комментарии 6
download1 (huyersk)
19.03.2024 в 20:59
Франков, Уткін... один за другим.. Йде епоха
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0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
19.03.2024 в 20:56
RIP
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0
0
наварін (Київ)
19.03.2024 в 20:27
Царство Небесне.Хороший був коментатор. І до українців відносився не зверхньо.
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1
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Скачков Леонід (Рівне)
19.03.2024 в 20:24
Він був анипутіністом.Через це і тромб відірвавя.Це не жарт.А те,що тут Міша пише,то він просто нічого не знає.
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0
0
sasha popov (Новомосковськ)
19.03.2024 в 19:40
З Розановим найкращі коментатори
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3
1
avatar
Long (Одесса)
19.03.2024 в 19:28
Жаль чувака, хоть и москаль, а был против войны...
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4
0

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