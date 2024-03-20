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Экс-хавбек Барселоны Туран условно осуждён по делу о налоговом мошенничестве

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Частая причина проблем с правосудием

Экс-хавбек Барселоны Туран условно осуждён по делу о налоговом мошенничестве

Gazete Oksijen

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Бывший полузащитник "Барселоны" и мадридского "Атлетико" Арда Туран получил год условного заключения за уклонение от уплаты налогов.

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Как сообщает Sport.es, суд обязал турецкого экс-футболиста выплатить штраф в размере 633 000 евро за уклонение от уплаты налогов 2015 и 2016 годах. За каждое из двух преступлений против государственного казначейства Арда получил по шесть месяцам тюремного заключения.

Напомним, с 2011 по 2015 Туран выступал в составе "Атлетико", после чего пять играл за "Барселону". Последним клубом в его игровой карьере стал "Галатасарай" (2020-2022).

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Арда Туран тюрьма налоги
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Источник:
SPORT
Опубликовал: Александр Бураков
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