Создана система искусственного интеллекта, которая будет давать прогнозы на матчи и помогать тренерам
TacticAI - будет давать прогнозы на матчи
https://pbs.twimg.com/media/GJIyJbOXAAAL-s7?format=jpg&name=small
TacticAI - система искусственного интеллекта, которая будет давать прогнозы на матчи, включая данные об угловых ударах. Она считается самой современной среди аналогов. Google DeepMind представили ее 20 марта.
"Мы разработали и оценили TacticAI вместе с экспертами футбольного клуба "Ливерпуль" в рамках многолетнего исследовательского сотрудничества. В 90% случаев эксперты отдавали предпочтение рекомендациям TacticAI, а не тактическим установкам, применяемым на практике", - сообщает Google.
TacticAI может демонстрировать потенциал вспомогательных методов ИИ для изменений в спорте для игроков, тренеров и болельщиков. Футбол является динамичной сферой для развития искусственного интеллекта. ИИ в дальнейшем может прогрессировать в сфере спорта и многих других сферах - от компьютерных игр и робототехники до координации дорожного движения.
Система позволяет тренерам выбирать альтернативные варианты расположения игроков для каждой ситуации, а затем оценивать возможные результаты таких альтернатив.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
TacticAI может:
- Прогнозировать поведение игроков при выполнении углового удара;
- Анализировать и давать оценку протестированным тактикам;
- Давать рекомендации по коррекции испытанных тактик.
Популярное сейчас
- Босния и Герцеговина - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024
- Куртуа успешно перенёс операцию на мениске. Стало известно, сколько пропустит вратарь Реала
- Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборной U-19 в отборе на Евро-2024
- Легионеры присоединяются к сборной, проблемы Цыганкова, лучшие в туре не из Динамо или Шахтера. Главные новости за 18-е марта
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО