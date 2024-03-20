Создана система искусственного интеллекта, которая будет давать прогнозы на матчи и помогать тренерам

TacticAI - система искусственного интеллекта, которая будет давать прогнозы на матчи, включая данные об угловых ударах. Она считается самой современной среди аналогов. Google DeepMind представили ее 20 марта.

"Мы разработали и оценили TacticAI вместе с экспертами футбольного клуба "Ливерпуль" в рамках многолетнего исследовательского сотрудничества. В 90% случаев эксперты отдавали предпочтение рекомендациям TacticAI, а не тактическим установкам, применяемым на практике", - сообщает Google.

TacticAI может демонстрировать потенциал вспомогательных методов ИИ для изменений в спорте для игроков, тренеров и болельщиков. Футбол является динамичной сферой для развития искусственного интеллекта. ИИ в дальнейшем может прогрессировать в сфере спорта и многих других сферах - от компьютерных игр и робототехники до координации дорожного движения.

Система позволяет тренерам выбирать альтернативные варианты расположения игроков для каждой ситуации, а затем оценивать возможные результаты таких альтернатив.

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TacticAI может: