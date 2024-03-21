Ротань: Никто не может сказать, какие именно футболисты поедут на Олимпиаду
По словам Ротаня, Андрей Шевченко поможет в процессе диалога с клубами
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань надеется, что клубы позволят игрокам поехать на Олимпиаду.
"Много разговоров велось и ведется по поводу целесообразности матча в Японии. Да, опять же по разным причинам мы не смогли собраться в том составе, который получил право поехать во Францию на Олимпиаду, но сегодня никто не может сказать, какие именно футболисты поедут на этот турнир.
Все вы знаете, что Олимпийские игры будут проходить не в даты ФИФА, а это означает, что клубы могут не отпускать своих игроков. Мы говорили на эту тему с президентом УАФ Андреем Шевченко, и он сказал, что будет помогать в процессе диалога с клубами.
От себя отмечу, что я уверен, что по крайней мере наши клубы в очередной раз проявят свою патриотическую позицию. Она очень важна именно в это время, а "Шахтер", "Динамо" и другие украинские команды всегда работали на интересы нашей страны", - сказал Ротань.
К слову, на Олимпиаде могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.
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