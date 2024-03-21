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Ротань: Никто не может сказать, какие именно футболисты поедут на Олимпиаду

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По словам Ротаня, Андрей Шевченко поможет в процессе диалога с клубами

Ротань: Никто не может сказать, какие именно футболисты поедут на Олимпиаду

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань надеется, что клубы позволят игрокам поехать на Олимпиаду.

"Много разговоров велось и ведется по поводу целесообразности матча в Японии. Да, опять же по разным причинам мы не смогли собраться в том составе, который получил право поехать во Францию на Олимпиаду, но сегодня никто не может сказать, какие именно футболисты поедут на этот турнир.

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Все вы знаете, что Олимпийские игры будут проходить не в даты ФИФА, а это означает, что клубы могут не отпускать своих игроков. Мы говорили на эту тему с президентом УАФ Андреем Шевченко, и он сказал, что будет помогать в процессе диалога с клубами.

От себя отмечу, что я уверен, что по крайней мере наши клубы в очередной раз проявят свою патриотическую позицию. Она очень важна именно в это время, а "Шахтер", "Динамо" и другие украинские команды всегда работали на интересы нашей страны", - сказал Ротань.

К слову, на Олимпиаде могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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