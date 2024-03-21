Блаттер: Должна быть одна и та же система для всего футбола, а не только для богатых

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал о тех изменениях в футболе, которые он бы внес в случае нахождения во главе Международной федерации футбола.

"Я бы сказал так: "У нас должна быть одна и та же система для всего футбола, а не только для богатых". Потому что нынешняя система - она лишь для богатых. Скамейка штрафников? Пусть игра будет такой же простой, как она есть", - цитирует Блаттера The Telegraph.

Напомним, 88-летний Блаттер руководил ФИФА с июня 1998 года по октябрь 2015 года. В декабре 2015 года швейцарец был отстранён комитетом организации по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Причиной к этому послужили коррупционные скандалы с участием чиновника. В марте 2021 года ФИФА объявил о новой дисквалификации Блаттера сроком на 6 лет 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики.