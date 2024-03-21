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Блаттер: Должна быть одна и та же система для всего футбола, а не только для богатых

Общие новости

Бывший глава ФИФА указал на современные недостатки организации

Блаттер: Должна быть одна и та же система для всего футбола, а не только для богатых

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Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал о тех изменениях в футболе, которые он бы внес в случае нахождения во главе Международной федерации футбола.

"Я бы сказал так: "У нас должна быть одна и та же система для всего футбола, а не только для богатых". Потому что нынешняя система - она лишь для богатых.

Скамейка штрафников? Пусть игра будет такой же простой, как она есть", - цитирует Блаттера The Telegraph.

Напомним, 88-летний Блаттер руководил ФИФА с июня 1998 года по октябрь 2015 года. В декабре 2015 года швейцарец был отстранён комитетом организации по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Причиной к этому послужили коррупционные скандалы с участием чиновника. В марте 2021 года ФИФА объявил о новой дисквалификации Блаттера сроком на 6 лет 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики.

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Йозеф Блаттер ФИФА интервью
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
21.03.2024 в 12:46
Спасибо автору за статью. Было интересно узнать, что тренер боснийцев будучи игроком максимально унижал Боснию как государство. Теперь понятно почему при нем они проиграли 3 из 4 матчей, а вишенкой на торте были 1:4 от Люксембурга. Не пройти такую сборную Боснии при тренере-сепаратисте - это будет самым большим позором в истории украинского футбола
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
21.03.2024 в 12:46
Спасибо автору за статью. Было интересно узнать, что тренер боснийцев будучи игроком максимально унижал Боснию как государство. Теперь понятно почему при нем они проиграли 3 из 4 матчей, а вишенкой на торте были 1:4 от Люксембурга. Не пройти такую сборную Боснии при тренере-сепаратисте - это будет самым большим позором в истории украинского футбола
Ответить
0
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