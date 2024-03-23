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Англия – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

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Джуд Беллингем против своих друзей из Мадрида

Англия – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Однa из главных интриг этого товарищеского матча: кто из представителей королевского клуба лучше себя проявит. В составе англичан есть Джуд Беллингем, а за Бразилию выступают Винисиус Жуниор и Родриго. Интересно, у кого из них получится лучше проявить себя?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 6 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Международный товарищеский матч

23 марта. 21:00. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча Англия — Бразилия
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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