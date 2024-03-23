Не Роналду. Впервые за 17 лет в сборной Португалии сменился владелец футболки с седьмым номером
А кто?!
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Футболист "Браги" Брума поехал в сборную Португалии на мартовские товарищеские матчи против Швеции и Словении. На матч против Швеции не смог приехать капитан команды Криштиану Роналду. Поэтому футболка с 7 номером осталась вакантной.
Брума взял 7 номер на матч против сборной Швеции. Он вышел на поле после перерыва и уже на 61-й минуте встречи отметился голом.
Напомним, что Роналду сыграл в сборной под 7 номером почти 20 лет (с 2007-го). Перед ним этот знаменитый номер носил Луиш Фигу.
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