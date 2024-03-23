  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Не Роналду. Впервые за 17 лет в сборной Португалии сменился владелец футболки с седьмым номером

Общие новости

А кто?!

Не Роналду. Впервые за 17 лет в сборной Португалии сменился владелец футболки с седьмым номером

https://pbs.twimg.com/media/GJTaUINWcAALPh1?format=jpg&name=small

Новина українською

Футболист "Браги" Брума поехал в сборную Португалии на мартовские товарищеские матчи против Швеции и Словении. На матч против Швеции не смог приехать капитан команды Криштиану Роналду. Поэтому футболка с 7 номером осталась вакантной.

Брума взял 7 номер на матч против сборной Швеции. Он вышел на поле после перерыва и уже на 61-й минуте встречи отметился голом.

Напомним, что Роналду сыграл в сборной под 7 номером почти 20 лет (с 2007-го). Перед ним этот знаменитый номер носил Луиш Фигу.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Сборная Венгрии одерживает победу над Турцией
yellow-arrow
Сборная Чили обыграла Албанию в товарищеском матче
yellow-arrow
Эрлинг Холанд отказался от съемки в новом проекте Netflix
Криштиану Роналду Португалия Брума
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
https://www.ua-football.com/ua
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости