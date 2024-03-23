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Товарищеский матч. Тунис - Хорватия 0:0. Абсолютная доминация без реализации

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Нестареющий Модрич вышел с первых минут на поле

Товарищеский матч. Тунис - Хорватия 0:0. Абсолютная доминация без реализации

Фото: Getty Images

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Матч между Тунисом и Хорватией прошел почти при полной доминации гостей. Хозяева имели момент на 33-й минуте, где Джеласси оформил гол, который был отменен. После этого - все.

70% контроля мяча, 11 ударов против 4-х, 9 угловых против 1. Этой красноречивой статистикой можно описать данный поединок. Однако, не хватило реализации. Прибавить хорватам в этом аспекте и все получится.

Товарищеский поединок 23.03.24
Каирский международный стадион
Тунис - Хорватия 0:0

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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