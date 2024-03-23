Товарищеский матч. Тунис - Хорватия 0:0(пен. 4:5). Абсолютная доминация без реализации

Матч между Тунисом и Хорватией прошел почти при полной доминации гостей. Хозяева имели момент на 33-й минуте, где Джеласси оформил гол, который был отменен. После этого - все.

70% контроля мяча, 11 ударов против 4-х, 9 угловых против 1. Этой красноречивой статистикой можно описать данный поединок. Однако, не хватило реализации. Прибавить хорватам в этом аспекте и все получится.



По завершению с ничейным результатом, Хорватия решила взять свое и обыграла оппонентов в серии пенальти. Голкиперы проявили себя во всей красе, сделав несколько сейвов, однако, последнее слово было за гостями.

Товарищеский поединок 23.03.24

Каирский международный стадион

Тунис - Хорватия 0:0(пен. 4-5)