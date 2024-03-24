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Дёкереш возглавляет список лучших игроков по системе гол+пас в текущем сезоне

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Швед даже обогнал Кейна

Дёкереш возглавляет список лучших игроков по системе гол+пас в текущем сезоне

Фото: Спортінг

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Шведский нападающий португальского "Спортинга" Виктор Дёкереш возглавляет список лучших игроков по системе гол+пас в сезоне 2023/24. 25-летний форвард за 39 матчей выдал 14 ассистов и забил 36 голов в текущем розыгрыше, вместе - 50.

По этому показателю он даже опережает Кейна, правда англичанин имеет на 4 меньше сыгранных матча, а его общий результат - 49 результативных действий. Третья позиция за Килианом Мбаппе с результатом в 46 голевых действий за 37 матчей. Четвертый Люк де Йонг, у него 45 за 40 сыгранных матчей. Закрывает топ 5 Эрлинг Холанд, у которого на счету 35 действий по системе гол+пас за 34 матча.

Недавно сообщалось, что лондонский "Арсенал" заинтересован в приобретении шведского нападающего.

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Источник:
transfermarkt
Опубликовал: Владислав Шарапа
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