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Дани Алвес может вернуться в тюрьму - теперь за нарушение авторских прав

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На этот раз дело не в изнасиловании, а в плагиате

Дани Алвес может вернуться в тюрьму - теперь за нарушение авторских прав

elconfidencial

Новина українською

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес, который только что вышел из тюрьмы, снова имеет проблемы с законом.

По информации издания AS, Дани обвиняют в нарушении авторских прав песни "Avião", которая была опубликована в 2020 году в рамках борьбы с дезинформацией вокруг пандемии коронавируса.

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"Дани Алвес обманным путем исключил имена настоящих создателей. Иными словами, для проведения кампании против фейковых новостей ООН было использовано произведение ложного авторства", - говорится в заявлении адвокатов жертв плагиата.

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Опубликовал: Екатерина Власова
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