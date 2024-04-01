Мацей Рыбус о своем решении остаться в России во время войны: мне нравится жизнь в Москве. Семья чувствует себя там комфортно

Мацей Рыбус - один из немногих легионеров, которые решили остаться в России после 24 февраля 2022 года. Если его коллеги по сборной с начала полномасштабной войны демонстрировали свою поддержку Украине и в медиа занимали проукраинскую позицию, то 34-летний поляк хранил молчание в течение 2 лет. Теперь игрок "Рубина" согласился дать интервью TVP Sport, где он рассказал о своем решении остаться в стране-оккупанта.

"Я понимаю, что каждый на моем месте имел бы право принять собственное решение. Я принял свое. Не под давлением людей или постов в интернете, а по совести. Мне нравится жизнь в России, в Москве. Я там быстро акклиматизировался, выучил язык, познакомился с людьми, которые являются моими друзьями. Семья чувствует себя там комфортно. Но, к сожалению, началась война... Недавно, когда я летел в отпуск, место рядом со мной занял Анатолий Тимощук, легенда украинской сборной. После войны он остался в Санкт-Петербурге. Он в похожей со мной ситуации, у него супруга-россиянка, дети, которые родились там. И у него были похожие дилеммы. Кто-то скажет, что мы заработали много денег, поэтому могли бы в любой момент переехать в Испанию или Кипр. Наверное, мы могли бы, но это означало бы начинать жизнь сначала. Ничего приятного, особенно для детей", - говорит поляк.

Относительно обсуждения войны со своей семьей:

"Нет, мы вообще это не обсуждаем. Даже в начале иногда говорили, потому что вы знаете, что для всех происходящее в Украине было шоком, но потом мы решили избегать этой темы. Это может кого-то удивить, но у нас в квартире нет российского телевидения. И польского тоже нет. У нас есть телевизор, но мы смотрим на нем только Netflix и YouTube. Я заглядываю в Twitter, но стараюсь избегать военных тем. Я все это очень сильно переживаю. Но я не хочу сойти с ума. У меня есть семья, которую я должен обеспечивать. У меня есть работа, которую я должен делать. Повторюсь: я никому не наношу вреда своими действиями."

Вопрос по поводу того, поддерживает ли футболист войну в Украине:

"Я считаю, что любая война - это зло, потому что каждая война несет смерть и много других ужасных вещей. Как и все разумные люди, я хотел бы, чтобы в мире царил мир. Но, к сожалению, это не всегда так."

После интервью Рыбуса, поляки довольно остро отреагировали на его слова.

"Лжец. Предатель. Человек Путина. Жаль, что Мацей Рыбус вообще играл за сборную Польши", - написал журналист Weszło.com Ян Мазурек.

W dupie ma wojnę na Ukrainę. Zakrywa uszy i udaje, że nie słyszy, jak Rudolf Höss i jego żona Hedwiga w „Strefie Interesów” przy Auschwitz-Birkenau.



Kłamca.

Zdrajca.

Człowiek Putina.



Wstyd, że Maciej Rybus kiedykolwiek grał dla reprezentacji Polski. https://t.co/8hBXJ3w7fg — Jan Mazurek (@jan_mazi) March 30, 2024

"Мацей Рыбус? Не припоминаю его", - оставил пост в соцсети бывший директор TVP Sport Марек Школьниковский.

Maciej Rybus? Nie kojarzę. — Marek Szkolnikowski (@mszkolnikowski) March 30, 2024

"Мацей Рыбус, ты отвратительный человек... Ты утверждаешь, что твоя жена проходит через ад, потому что люди оскорбляют ее в интернете. Если ситуация твоей жены - это ад, то как ты назовешь то, что переживают украинки, которых жестоко изнасиловали в Буче? Что пережила героиня документального фильма "20 дней в Мариуполе", которая родила ребенка в тот момент, когда твои люди бомбили роддом? Ты вообще что-то знаешь об этой войне? Ты смеешь жаловаться?", - прокомментировал интервью футболиста журналист Weszło.com Якуб Бялек.